Авария Сироткина, успех Хэмилтона, столкновение Риккардо и Ферстаппена: итоги Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

В Баку завершился четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Кими Райкконен из «Феррари», третьим — Серхио Перес из команды «Форс Индия». Российский гонщик «Уильямса» Сергей Сироткин повредил болид и покинул трассу во время стартового круга. Заезд также запомнился сходом Валттери Боттаса и столкновением партнёров по «Ред Буллу» — Даниэля Риккардо и Макса Ферстаппена. Итоги Гран-при Азербайджана — в материале RT.

После неудачи на Гран-при Китая лидирующие позиции Себастьяна Феттеля пошатнулись, а его конкуренты получили реальную возможность сместить немца с первой позиции общего зачёта. Пилот «Феррари» одержал уверенную победу в Австралии и Бахрейне, но столкновение с Максом Ферстаппеном в Шанхае помогло Льюису Хэмилтону и компании наверстать упущенное. Определяющим должен был стать четвёртый этап чемпионата мира, который проходил в столице Азербайджана.

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Главный герой китайского заезда — Даниэль Риккардо — за двухнедельную паузу успел не только закрепиться в статусе топ-пилота, но и перенести операцию.

«В Бахрейне я прикусил губу и, вероятно, занёс какую-то инфекцию, потому что продолжал снова и снова кусать эту губу, которая в итоге распухла. В Лондоне, где я наконец оказался через неделю после финиша гонки в Шанхае, мне сделали небольшую операцию и всё исправили», — цитирует Риккардо Autosport.

К заездам в Азербайджане австралиец восстановил своё здоровье и даже успел принять участие в необычной промоакции. Вместе со своим напарником по «Ред Буллу» Максом Ферстаппеном они проехали по стране на российских внедорожниках «Нива».

Трасса в Баку славится своей сложностью, о чём рассказал российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин. По его словам, команда имеет некоторые проблемы с машиной, однако это не станет проблемой во время заездов в Азербайджане.

«Что касается предстоящего уик-энда, то мне нравится трасса в Баку, потому что здесь может случиться всё что угодно. Тут можно ждать разных неожиданностей, которые мы можем обратить в свою пользу. Здесь не прощают ошибок. Лидерам есть что терять, поэтому для нас хорошо, что заезд в Азербайджане пришёлся на отрезок сезона, когда у нас не лучшая машина», — цитирует Сироткина «Чемпионат».

Первый день

На Гран-при Бахрейна Риккардо набрал отличный ход и не планировал останавливаться. Австралиец показал себя в роли одного из претендентов на победу в общем зачёте и весьма успешно начал своё выступление в Баку. На первой тренировке он стал вторым, уступив лишь гонщику «Мерседеса» Валттери Боттасу. Третьим неожиданно стал Серхио Перес из «Форс Индии», который оставил за спиной четырёхкратного чемпиона мира «Формулы-1» Хэмилтона.

Первая свободная практика стала настоящим разочарованием для «Феррари». Пилоты итальянской конюшни — Себастьян Феттель и Кими Райкконен — провалили первый заезд и заняли лишь 10-е и 15-е места соответственно. Ещё одним неудачником первой сессии стал Ферстаппен, который допустил ошибку и попал в аварию.

«Первая практика получилась ужасной. Я допустил ошибку: потерял заднюю часть автомобиля, и меня развернуло. К счастью, повреждений было не очень много — хочу поблагодарить механиков, которые так быстро восстановили болид. Меня не беспокоит случившееся. На этой трассе всё зависит от уверенности», — приводит слова гонщика его официальный сайт.

Одним из главных героев первой практики стал Сироткин. Россиянин впервые в своей карьере поднялся выше десятой позиции на тренировке и стал восьмым. Однако второй заезд сложился для него гораздо менее удачно. 22-летний москвич стал лишь 17-м и уступил три позиции своему партнёру по «Уильямсу» — Лэнсу Строллу.

«Сегодняшний день получился очень контрастным. В плане сбора информации он стал весьма продуктивным. Конечно, я был более чем счастлив, когда обе машины попали в топ-11 по итогам утренней сессии. Очень обидно, что всё так здорово началось утром и так плохо закончилось. Это была одна из худших сессий для нас в этом сезоне. Я очень разочарован этим. Лэнс сказал, что мы добились прогресса? Я пока не знаю, с чем именно работала его часть гаража», — заявил пилот.

Лучшее время во второй практике показал всё тот же Риккардо. На вторую позицию переместился Райкконен, который на 0,047 секунды опередил ещё одного пилота «Ред Булла» Ферстаппена. Хэмилтон стал лишь пятым, а Феттель так и не смог привыкнуть к азербайджанским виражам и довольствовался лишь 11-м результатом.

They almost collided during FP1



So you'd think Pierre Gasly and Kevin Magnussen would stay out of each other's way in FP2, right?



Wrong.



(SOUND ON FOR 🤬)#F1#AzerbaijanGPpic.twitter.com/7qbmCh4l4d — Formula 1 (@F1) 27 апреля 2018 г.

Вторая тренировка могла быть омрачена аварией с участием Кевина Магнуссена и Пьера Гасли. Датчанин обошёл своего оппонента на прямой и несколько секунд держался в опасной близости к нему. После сам француз признался, что пилоты были в сантиметрах от того, чтобы устроить зрелищную аварию.

«Магнуссен догнал меня в начале круга, и я думал, что он собирается охлаждать шины после финишного створа. Но он слегка вытолкнул меня с трассы. Это было очень опасно. Я не знаю, какое пространство было между нами, но в какой-то момент я подумал, что он сломает мне переднее крыло. Мы движемся по дистанции со скоростью 340 км/ч, поэтому иногда бывает очень полезно держаться на расстоянии. Мы были близки к тому, чтобы устроить зрелищную аварию», — заявил пилот «Торо Россо».

Второй день

Главный неудачник первого дня Гран-при Азербайджана сделал необходимые выводы и блестяще выступил в субботу. Феттель избежал ошибок и стал первым сначала в третьей свободной практике, а после и в квалификации. Вторым дважды финишировал его главный соперник Хэмилтон, а третье место поочерёдно занимали пилоты из Финляндии. На тренировке лучше выступил Райкконен, но в более важный момент себя показал Боттас.

«Во время квалификации был уверен, что у меня есть болид, от которого я получу желаемое. Я был очень доволен первой попыткой. К счастью, моего времени хватило для победы. Завтра будет напряжённая гонка. Произойти может всё что угодно, вплоть до появления машины безопасности», — цитирует Феттеля Sky Sports.

Хэмилтон также признал, что механикам «Феррари» удалось добиться невероятных результатов в нынешнем сезоне.

«Мы были очень близки к поул-позишн. «Мерседес» показал максимум того, что мог. Я потерял немного времени в последнем секторе, в то время как Феттель всё сделал превосходно. Пилоты «Феррари» были быстрее нас на протяжении всего Гран-при. Очевидно, что в этом году у них феноменальный болид», — сказал четырёхкратный чемпион мира.

Риккардо неудачно выступил во время практики и стал лишь 12-м, однако в квалификации сумел наверстать упущенное и стал четвёртым. Лишь 0,033 ему уступил Ферстаппен, а Райкконен довольствовался шестой позицией. Таким образом, первую шестёрку уже традиционно сформировали пилоты «Феррари», «Мерседеса» и «Ред Булла».

Второй день начался для Сироткина не очень удачно. Сергей показал высокое 10-е место в тренировке, однако в третьем повороте разбил свой болид. К счастью для него, в результате аварии шасси и коробка передач остались целыми, что позволило россиянину избежать штрафа.

В квалификации москвич выступил менее удачно и стал 12-м, но благодаря штрафу Нико Хюлькенберга поднялся на одну позицию выше на стартовой решётке. В отличие от Сироткина, пилоту «Рено» потребовалась замена коробки передач, что стоило ему пяти позиций.

«Безусловно, во втором сегменте мне помешала ошибка в последнем повороте на решающем круге. Свою роль опять сыграл сильный ветер. В целом в квалификации мне удался только один более или менее чистый круг. Даже несмотря на это, я могу сказать, что для нас эта сессия была позитивной. Возможно, этой ошибки можно было избежать, но всё равно мы находимся на неплохих местах. Наконец-то всё сложилось неплохо», — рассказал Сироткин «Чемпионату».

Россиянин может быть доволен своим прогрессом. Если во время своего дебюта в Австралии он показал лишь 19-й результат в квалификации, то в Бахрейне поднялся на одну позицию выше, а в Китае стал 16-м. После успеха в Азербайджане россиянин был настроен довольно позитивно.

«Надеюсь, в гонке нам удастся показать результат. Здорово, что мы можем выбирать резину, но я думаю, что все команды выберут похожие стратегии. Очки завтра возможны, мы это понимаем. Как минимум можно сказать, что завтра у нас будет лучший шанс набрать баллы в этом сезоне», — заявил пилот.

Помимо Хюлькенберга, главным неудачником квалификации стал Ромен Грожан. Гонщик «Хаас» имел серьёзные проблемы с автомобилем, которые помешали ему показать какой-либо результат. Кроме того, ему пришлось заменить коробку передач, однако на итоговую, 20-ю позицию на стартовом поле это не повлияло.

Пилоты «Торо Россо» Пьер Гасли и Брендон Хартли были близки к тому, чтобы снова показать чудеса несогласованности и организовать аварию в ходе квалификации. Гонщики уже столкнулись во время гонки Гран-при Китая, когда француз въехал в болид своего партнёра, а сейчас новозеландец был близок к тому, чтобы вернуть должок.

Гонка

К сожалению, уже первые метры гонки обернулись провалом для Сироткина. Болид «Уильямс» оказался зажат между машинами Хюлькенберга и Фернандо Алонсо, что привело к повреждению подвески. После этого заезд для Сергея был окончен. Причём пострадал и испанец. На его автомобиле были проколоты переднее и заднее правые колёса. До боксов двукратному чемпиону мира пришлось добираться на полуразбитом транспортном средстве.

Кроме того, россиянин успел врезаться в болид Серхио Переса, за что был оштрафован Международной автомобильной федерацией (FIA). Теперь он потеряет три позиции на старте Гран-при Испании.

«Сначала я отыграл несколько позиций, поравнялся с Лэнсом, и даже показалось, что в какой-то момент вырвался вперёд. Потом он отыграл позицию, но в целом именно старт прошёл нормально. На подходе ко второму повороту что-то случилось между Кими и Серхио на внутренней траектории. Да, я немного задел Переса сзади, но моя машина не получила никаких повреждений, даже царапин. Я специально проверил это, когда осматривал машину после другой аварии», — признался Сироткин «Чемпионату».

Он признался, что не мог ничего поделать в эпизоде с Алонсо и Хюлькенбергом.

«После второго поворота я уже был зажат между двумя машинами, получился «сэндвич». Не хочу перекладывать вину ни на кого из них. Тут ничего не поделать, такое случается, когда три машины едут в ряд», — объяснил пилот.

При этом Сироткин выразил разочарование тем фактом, что руководство FIA не допросило его, а в одностороннем порядке вынесло решение о наказании.

«Очень обидно получить этот штраф, потому что, опять же, если бы я сильно ударил его сзади, то у меня остались бы следы от этого. Но не было вообще ничего! Ноль повреждений. Конечно, всё было на грани, но в рамках дозволенного. Странно, что меня даже не позвали на разбор этого инцидента к стюардам. Когда случается столько хаотичных вещей, видимо, за всем не уследишь. Я никоим образом не испортил ему гонку. Я нахожусь не в той позиции, чтобы оспаривать это решение и критиковать всех. Конечно, я бы хотел, чтобы этот вердикт изменили, но вряд ли это в моих силах. Я потеряю три места на старте, а это значит, что надо квалифицироваться на три позиции выше, чтобы штраф был незаметным», — заключил Сироткин.

Примечательно, что российские пилоты ни разу не смогли финишировать на Гран-при Азербайджана. Впервые гонка проводилась в 2016 году и страну тогда представлял гонщик «Торо Россо» Даниил Квят. Однако дойти до финиша ему также помешали проблемы с подвеской. Год спустя он был вынужден сойти с трассы из-за неполадок в работе электроники.

Старт гонки обернулся провалом и для пилота «Форс Индии» Себастьяна Окона. Француз решился на рискованный шаг и попытался обойти Райкконена на повороте. Но пространства оказалось явно недостаточно. Финн врезался в болид оппонента, в результате чего тот влетел в ограждение. Во время первого круга произошло ещё одно столкновение — между Кевином Магнуссеном и Маркусом Эрикссоном. Пилоты из Скандинавии столкнулись во втором вираже, а виновником инцидента был признан швед. В ходе заезда ему был вынесен 10-секундный штраф.

На трассе незамедлительно появилась машина безопасности, которая находилась на ней вплоть до шестого круга. Но после её ухода ожесточённая борьба между пилотами разгорелась снова. Одним из главных действующих лиц стал Карлос Сайнс — младший. Сначала испанец расправился с Риккардо, а после нацелился на Ферстаппена. Голландец отчаянно сопротивлялся, но в итоге всё же пропустил гонщика «Рено» на четвёртую строчку. Впрочем, в лидерах он держался недолго и уже спустя несколько кругов был вынужден уйти на пит-стоп, который отбросил его за пределы топ-10.

Несколько кругов спустя Ферстаппена обошёл и Хюлькенберг, но спустя пару минут был вынужден сойти с трассы. На болиде немца было пробито заднее левое колесо, которое помешало ему продолжить участие в гонке.

Главные события гонки начали разворачиваться после 35-го круга. За четвёртое место ожесточённую борьбу вели два партнёра по «Ред Булл». Впереди оказывался то Ферстаппен, то Риккардо, но ни один из них не собирался уступать. Австралийцу удалось обойти своего напарника, но после пит-стопа он снова откатился на пятую строчку. При этом оба спортсмена действовали достаточно агрессивно и несколько раз были близки к столкновению.

В итоге оно произошло на стартовой прямой. Риккардо сзади въехал в автомобиль Ферстаппена, в результате чего оба гонщика были вынуждены покинуть гонку. Спортивный консультант конюшни Хельмут Марко был крайне недоволен действиями своих пилотов.

«Меня не волнует, кто виноват. Оба гонщика должны иметь достаточно мозгов, чтобы избегать такого инцидента. Мы примем меры, чтобы гарантировать, что такого больше не произойдёт», — заявил Марко.

В результате инцидента с участием пилотов «Ред Булла» пострадали сразу двое гонщиков, причём одним из них стал действующий лидер гонки. Боттас проехал по обломку одного из болидов и проколол колесо, что стало причиной его схода с трассы. Однако героем самого курьёзного эпизода стал Грожан. Во время нахождения на дистанции автомобиля безопасности, француз прогревал резину, но не справился с управлением и врезался в ограждение. В итоге гонщик покинул место аварии на медицинской машине, а для перемещения его болида пришлось вызывать эвакуатор.

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В итоге лучше всех ошибками конкурентов воспользовался Льюис Хэмилтон, который одержал свою первую победу в сезоне. Действующий чемпион «Формулы-1» был удивлён тому, что смог победить в такой непредсказуемой гонке. Британец даже опоздал на торжественную церемонию награждения, объяснив это желанием поговорить со своим партнёром по «Мерседесу».

«Довольно эмоциональная гонка. Боттас проделал сегодня выдающуюся работу и заслуживал успеха. Феттель тоже смотрелся здорово, так что мне сегодня очень повезло. Немного странно быть первым, но я принимаю победу. Я не сдавался, продолжал атаковать, но, определённо, с моей стороны это была очень неаккуратная гонка. Было много проблем, так что я невероятно рад, что в итоге выиграл. Сразу после интервью я хотел повидаться с Валттери — поэтому опоздал на подиум», — признался Хэмилтон.

Одним из главных героев гонки стал пилот «Феррари» Райкконен. После проблем на старте, Кими откатился на 11-ю строчку, однако смог отыграть девять позиций и финишировать вторым. Третьим стал Серхио Перес, который не только пережил столкновение с Сироткиным, но и поднялся на подиум.

Для Феттеля вторая гонка подряд обернулась разочарованием. Если в Китае шансов на подиум его лишило столкновение с Ферстаппеном, то в Баку он сам допустил роковую ошибку. Немец попытался обойти Боттаса, но ошибся и заблокировал колёса. В результате он пропустил вперёд Хэмилтона, Райкконена, а позднее его обошёл и Перес.

Благодаря победе на Гран-при Азербайджана, Хэмилтон набрал своё 70-е очко и вышел на первое место в общем зачёте чемпионата мира. Всего четыре очка британцу уступают Феттель, а третьим стал Райкконен. На счету финского пилота 48 очков.

Неудача Боттаса помогла «Феррари» обойти «Мерседес» в Кубке конструкторов и выйти на первое место. В активе итальянской конюшни 114 очков против 110 у их соперников. Третье место занимает «Ред Булл», который лишился огромного количества баллов после фиаско Риккардо и Ферстаппена. На счету австрийской команды 55 очков.