Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана

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Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана
  • Reuters
  • © David Mdzinarishvili

Вторым стал финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Третьим — мексиканец Серхио Перес из «Форс Индии».

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошёл с дистанции на первом круге гонки Гран-при Азербайджана.

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