Хэмилтон выиграл Гран-при Азербайджана
Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон одержал победу на четвёртом этапе «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.
- Reuters
- © David Mdzinarishvili
Вторым стал финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен. Третьим — мексиканец Серхио Перес из «Форс Индии».
RACE CLASSIFICATION (LAP 51/51)— Formula 1 (@F1) 29 апреля 2018 г.
What drama! WHAT A RACE!#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1pic.twitter.com/iXRDA8ZUpS
Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошёл с дистанции на первом круге гонки Гран-при Азербайджана.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен