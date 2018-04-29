Сироткин сошёл на первом круге гонки Гран-при Азербайджана

Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошёл с дистанции гонки Гран-при Азербайджана.

На первом круге он стал участником инцидента, в котором также были задействованы испанец Фернандо Алонсо и немец Нико Хюлькенберг. Сироткин оказался зажат между соперниками, в результаты чего сломал переднюю подвеску и не смог продолжить борьбу.

Также на первом круге сошёл француз Эстебан Окон, который столкнулся с финном Кими Райкконеном.

Ранее Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.