Сироткин сошёл на первом круге гонки Гран-при Азербайджана

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Российский пилот «Уильямса» Сергей Сироткин сошёл с дистанции гонки Гран-при Азербайджана.

На первом круге он стал участником инцидента, в котором также были задействованы испанец Фернандо Алонсо и немец Нико Хюлькенберг. Сироткин оказался зажат между соперниками, в результаты чего сломал переднюю подвеску и не смог продолжить борьбу.

Также на первом круге сошёл француз Эстебан Окон, который столкнулся с финном Кими Райкконеном.

Ранее Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

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