Сироткин о квалификации Гран-при Азербайджана: чувствую, что мог проехать быстрее

Российский пилот команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в квалификации четвёртого этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана.

«Мне удалось вернуться в борьбу. По итогам утренней сессии мы знали, что у нас есть потенциал добиться большего», — приводит слова Сироткина пресс-служба команды.

Он отметил что благодарен команде, которая отлично поработала подготовив его болид к квалификации после аварии на третьей тренировке.

«Я чувствую, что мог проехать быстрее. Не уверен, что этого бы хватило для выхода в финал, но я был бы гораздо ближе. Мы движемся вперёд, прогрессируем и отлично справляемся с работой. Посмотрим, каким окажется результат», — добавил россиянин.

Ранее сообщалось, что Сироткин занял 12-е место в квалификации Гран-при Азербайджана.