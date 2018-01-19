«Меня не волнует, кто в соседней машине»: пилот «Уильямс» Сироткин об участии в «Формуле-1», соперничестве и Квяте

Пилот программы SMP Racing и гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин в этом году будет выступать в «Формуле-1». В интервью RT он рассказал, как смог исполнить свою мечту и оказаться в «королевских гонках», что за автомобиль он водит в обычной жизни, почему негативно относится к стритрейсингу и что думает о неудачах Даниила Квята.

— Вы всегда говорили, что «Формула-1» — ваша главная мечта. Что вы пережили, когда подписали контракт?

— Нелегко описать эти эмоции. Я лично и моя программа SMP Racing долго шли к этому. Мы добились своего результата. Я не просто попал в «Формулу-1», но и в одну из самых титулованных команд. «Уильямс» — само по себе громкое имя. Не знаю, как это описать.

— Кто вас первым поздравил после подписания контракта и кому сами сразу же после этого позвонили?

— Это не был молниеносный процесс. Была долгая работа, не одна неделя переговоров с юристами с обеих сторон. Мы все вместе к этому шли. Те люди, которые принимали ключевые решения, все были рядом, так что позвонить кому-то не было мысли. Все близкие тоже были со мной.

— Во время декабрьских шинных тестов в Абу-Даби вы обмолвились, что ближайшие два дня будут самыми важными в вашей жизни. Вам приходилось бороться за место в команде с Робертом Кубицей, у которого были высокие шансы на успех. Насколько было сложно в тот момент собраться и показать свой максимум?

— Я тогда переживал меньше, чем сейчас, когда даю интервью. Я знаю, что я могу, свои возможности и недостатки. Если я сделаю то, что в моих силах, то этого будет достаточно. Меня никогда не волновало, кто сидит в соседней машине. Моего максимума должно быть достаточно, мне за него не будет стыдно ни капли. Я знал, что в Абу-Даби будут очень серьёзные тесты, но относился к ним так же, как я уже рассказал. Да, давление было, но это спорт, оно есть всегда и везде.

— Кубица в итоге присоединился к вашей команде, но в качестве резервного пилота. Не боитесь, что такой опытный гонщик попытается вас сместить?

— Я не думаю, что буду плохо выступать. Роберт — прежде всего хороший парень, с ним приятно работать, а это важно, когда мы будем проводить вместе много времени на трассе и базе. Он талантливый и быстрый гонщик, он отличался этим и в свои годы, и сейчас. Кубица грамотно и хорошо разбирается в нюансах машин, в их поведении, настройках. Его присутствие поможет и мне, и Лэнсу, а о негативном будущем думать не стоит.

— С Кубицей какие сформировались отношения?

— Хорошие, несмотря на то, что я стал боевым пилотом, а он резервным. У нас был момент острого соперничества, но отношения остались дружескими. Кубица тоже полноправный член команды «Уильямс», и нам предстоит вместе отработать год, а может и несколько лет.

— На польских и британских автомобильных форумах пишут, что вы получили место незаслуженно и просто его купили. Что можете ответить на это?

— Мы узнаем ответ после сезона. Я человек самокритичный, и если какие-то надежды не оправдаю, то сам первым признаю вину, а критикам скажу, что они правы. Но я уверен, что всё будет наоборот.

Сироткин: мы узнаем, заслуженно ли я получил место, после сезона

— Что думаете о новом сезоне, который проведёте бок о бок с Лэнсом Строллом? Вас и тут не волнует, с кем будете в одной команде?

— Это как посмотреть. С одной стороны, хорошо быть рядом с человеком, у которого уже есть опыт участий в «Формуле-1». У него можно чему-то научиться. С другой стороны, я и сам знаю, что меня ждёт и как к этому лучше всего подготовиться. Мне не надо пытаться прыгнуть выше головы, достаточно показать то, что умею. Буду опираться именно на этот подход во время сезона.

— Вы не знаете многих трасс «Формулы-1», в частности в Мельбурне, где пройдёт первый Гран-при Австралии. Как быстро вы их изучаете?

— Безусловно, это не мой плюс. Но вот пример из GP2. Там даётся полчаса практики, а квалификация проходит на другой трассе при других условиях. Там было гораздо труднее. А в «Формуле-1» даётся четыре часа практики. Понятно, что некоторые трассы, как в Сингапуре и Монако, требует большего наката и километража. Но традиционные автодромы не должны вызвать проблем. У нас есть замечательный симулятор в команде, на котором проводим очень много работы.

— Каким будет ваш номер в «Формуле-1»?

— 35. Я не суеверный, но числа 3, 5, 6, 27 меня сопровождали и приносили какую-то удачу. 35 — хорошая комбинация из них. Многие номера уже заняты, так что придётся сделать это число счастливым, чтобы оно привлекало внимание.

— Какой рисунок хотите нанести на шлем?

— Пока не знаю. У меня нет каких-то таких символов, которые бы хотелось прямо сейчас изобразить на шлеме.

— Вы будете участвовать в этом году в «24 часах Ле-Мана»?

— Мы не занимались плотно этим вопросом. Могу подтвердить, что я принимаю участие в постройке прототипа, на котором можно выступить. А что касается гонки, то тут не всё от меня зависи"т. Я готов гоняться на чём угодно и где угодно, лишь бы гоняться. Но в приоритете теперь «Формула-1».

— Вы уже были на базе команды в Гроу, что вас поразило в ней?

— Я провёл там несколько недель. Меня поразило, как приятно и просто там находиться, насколько всё по-домашнему. И это несмотря на сложность происходящих там процессов и вечную суматоху.

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— К автоспорту приковано большое внимание в России, и вы теперь его главная звезда. Не боитесь потерять голову из-за этого?

— Прежде всего я делаю то, что люблю делать. Те, кто меня знают, могут это подтвердить. SMP Racing была создана для продвижения пилотов в «Формулу-1», это не были мои личные амбициозные планы. Мы своим примером показываем маленьким гонщикам, пока ещё выступающим в картинге, что всё возможно.

— До вас из россиян в «Формуле-1» выступал Даниил Квят. Поддерживали ли вы его, когда у него настали непростые времена?

— У нас эгоистичный спорт, прежде всего думать надо о себе. Не успеваешь по-человечески поддержать, попереживать вместе. Каждый сам за себя, и победитель только один, это основа спорта.

— Про вас говорят, что вы стабильнее и рассудительнее своих российских предшественников. Вы сами сравнивали себя с ними?

— Мне приятно, если кто-то так искренне и обоснованно думает, но самому не хотелось бы проводить аналогии. Буду стараться, чтобы у людей был повод снова так подумать.

— Когда вы в первый раз сели за обычный автомобиль?

— Наверное, это было в таком возрасте, когда я себя ещё не помнил. Я быстро вырос, и до педалей уже рано стал дотягиваться. (смеётся)

— А сейчас каким пользуетесь?

— Это у меня наглядно видно. (показывает на логотип «Мерседеса» на поло — RT)

— Кто ваш кумир в «Формуле-1»?

— Михаэль Шумахер. Когда я ещё был маленьким, он вёл «Формулу-1» за собой. В детстве это закрепилось в голове, и до сих пор я считаю его лучшим.

— Как вы водите в обычной жизни, как относитесь к стритрейсингу?

— Плохо отношусь. Не потому что хочу сказать, что я такой хороший и медленнее всех езжу. Если я чем-то занимаюсь, то делаю это максимально безопасно и искренне, потому что это люблю. То, что происходит у нас на дорогах, это обычно из-за каких-то понтов, из-за людей, которые не понимают, что если ты где-то быстро проехал, то ты ещё не пилот «Формулы-1». А если бы был им, то не ездил бы так, потом что знал бы, как это выглядит со стороны.

Сироткин: я плохо отношусь к стритрейсингу

— Как вы относитесь к другим видам спорта, чем-то занимаетесь ещё, будете ли смотреть зимнюю Олимпиаду?

— Не могу выделить один вид, мне в целом нравится весь спорт. Не мог сказать, что слежу за всеми событиями, но за ключевыми обязательно. Олимпийские игры тоже буду смотреть и болеть за россиян. Что касается тренировок, то у нас есть своя общефизическая подготовка для пилотов «Формулы-1», которой постоянно занимаюсь.