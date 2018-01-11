Возвращение в «Формулу-1»: чего можно ожидать от сотрудничества «Феррари» и Квята

Бывший пилот «Торо Россо» Даниил Квят возвращается в «Формулу-1». Россиянин подписал контракт с итальянской командой «Феррари» — он займёт должность пилота по развитию. Предполагается, что Квят будет работать на симуляторе для улучшения болида. Каковы шансы 23-летнего гонщика вернуться на трассу, разбирался RT.

«Хорошие новости»

Старейшая команда «Формулы-1» — «Феррари» — объявила, что в сезоне 2018 года место пилота по развитию займёт бывший гонщик «Ред Булл» и «Торо Россо» Даниил Квят. Сам Квят на своей странице в Twitter назвал «хорошими новостями» сообщения о подписании контракта с «Феррари».

Такого же мнения придерживается и российский эксперт по автоспорту Игорь Ермилин. Он отметил, что приглашение в «Феррари» является подтверждением высокого уровня мастерства российского гонщика.

«Феррари» по определению не может быть шагом назад. Быть ассоциированным с «Феррари» — это очень серьёзно. Многие об этом мечтают — тихо или громко. Это очень здорово для Даниила, это признание его уровня. «Феррари» просто так ничего не делает. Насколько вероятно ему стать пилотом конюшни? Тут должно сойтись очень много факторов», — заявил Ермилин «Р-Спорту».

Оксана Косаченко, менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, рассказала, что Квят мог продолжить карьеру в другом гоночном классе.

«Конечно, это положительная новость: ведь Даня рисковал вообще остаться без места в «Формуле-1». Другие варианты он с самого начала не рассматривал, несмотря на проведённые тесты. Это не было вариантом продолжения карьеры. Наличие Квята в такой именитой команде — положительный момент. Но что будет дальше — вопрос большой. Претендентов на места боевых пилотов предостаточно, посмотрим, что он сможет показать. Но другие серии сейчас были бы хорошим тренингом», — пояснила Косаченко.

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что рад за россиянина.

«Насколько мне известно, в «Феррари» он будет работать на симуляторе, помогая Себастьяну и Кими в новом сезоне», — сказал Марко Motorsport.

Он не стал ставить крест на возможном возвращении российского пилота в австрийскую команду, но подчеркнул, что сейчас в команде нет свободного места.

Обязанности и перспективы

Традиционно в обязанности пилота по развитию входит работа на симуляторе с целью улучшения болида команды. Несмотря на то, что данная должность не подразумевает участие в гонках, сохранение прописки в «Формуле-1» можно считать маленькой победой россиянина.

По окончании сезона появилась информация о возможном продолжении карьеры Квята в европейской серии NASCAR. Россиянин даже принял участие в тестовых заездах, однако генеральный директор NASCAR Whelen Euro Series Жером Галпин развеял слухи о возможном трансфере 23-летнего пилота.

«Ему очень понравилось управлять машиной безо всяких вспомогательных электронных систем, которые есть в «Формуле-1». Однако он принял участие в этих тестах чисто ради удовольствия. Даниил по-прежнему сосредоточен на королевских гонках и не планирует переходить в NASCAR», — заверил Галпин.

Подписание соглашения с «Феррари» даёт Квяту и российским болельщикам «Формулы-1» надежду на возвращение гонщика за руль болида. Если место Феттеля в качестве основного пилота «Скудерии» не поддаётся сомнению, то позиции финна Кими Райкконена не являются настолько прочными. В последнее время ходят слухи о возможном завершении карьеры прославленного 38-летнего пилота.

«Понятно, что Феттель на протяжении длительного времени будет оставаться в «Феррари». А в отношении Райкконена, как обычно, в следующем году будет неопределённость. Это хороший потенциальный момент для Даниила», — считает Ермилин.

При этом нельзя с уверенностью говорить о том, что в случае ухода из спорта финского гонщика место боевого пилота «Феррари» достанется именно Квяту. Путь россиянина к основной команде будет преграждать, в частности, действующий третий пилот коллектива — итальянец Антонио Джовинацци. В отличие от бывшего гонщика команды «Ред Булл», его конкурент не обладает большим опытом выступления в «Формуле-1», однако считается талантливым и перспективным пилотом.

По мнению Косаченко, назначение Квята на должность пилота по развитию говорит о том, что в ближайшее время россиянину вряд ли стоит рассчитывать на место в основе «Скудерии».

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«Это своеобразный такой звоночек. Скорее всего, Даниилу какое-то время придётся посидеть на скамейке запасных. Место боевого пилота «Феррари» он вряд ли получит в силу того, что у них есть свои пилоты, с которыми они давно работают. Этим пилотам и будет отдано предпочтение, если потребуется найти замену одному из действующих гонщиков в этой команде или любой другой, пользующейся услугами «Феррари». Другое дело, что из всех запасных пилотов у Даниила Квята опыта больше всего», — пояснила менеджер Петрова.

Не стоит забывать и о том, что место второго пилота в такой команде, как «Феррари», всегда будет пользоваться высоким спросом. Если Райкконен покинет команду по окончании сезона 2018 года, кандидатами на замену могут стать действующие пилоты Серхио Перес, Ромен Грожан и Даниэль Риккардо.

Николай Ветров, менеджер другого российского гонщика, Сергея Сироткина, не уверен, что работа в системе команды будет способствовать получению Квятом места стартового пилота «Феррари».

«Бывает всякое, но в каждой команде есть третий пилот, который готовится вместе с боевыми пилотами. Не думаю, что Даниил сможет попасть в боевой состав «Феррари», — признался Ветров «Чемпионату».

При этом он добавил, что для карьеры россиянина данная должность является хорошим вариантом, а для того чтобы рассчитывать на возвращение за руль болида «Формулы-1», нужно время.

«Чтобы Квяту выйти из состояния, в которое он попал в «Торо Россо», нужен год-два. Нужно забыть тот этап», — считает Ветров.