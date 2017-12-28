Гонщик Петров: Квяту нужно бороться за место в «Формуле-1»
«Нельзя судить о результатах просто со стороны, не зная ситуацию внутри команды. У Квята были неудачи. У него ломалась техника. Но делать выводы о том, провалил он сезон или нет, я просто не могу. В «Формуле-1» любой успех зависит от огромного количества деталей», — цитирует Петрова «Советский спорт».
По словам бывшего пилота «Рено», на результаты гонщика влияют атмосфера в боксах и то, как к нему относятся в команде. Он отметил, что нельзя назвать точную причину неудачи Квята в сезоне-2017.
По мнению Петрова, Квяту необходимо использовать любую возможность остаться в «Формуле-1».
«Не выйдет сейчас — можно попробовать через год. И тут всё зависит от Квята», — добавил Петров.
Ранее консультант компании «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал решение об увольнении российского пилота Даниила Квята.