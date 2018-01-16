На смену Петрову и Квяту: российский гонщик Сироткин подписал контракт с «Уильямсом» и стал пилотом «Формулы-1»

Российский гонщик Сергей Сироткин будет выступать в чемпионате «Формулы-1» в нынешнем сезоне. Он подписал контракт с британской конюшней «Уильямс» и стал напарником канадца Лэнса Стролла. RT рассказывает о третьем в истории пилоте «Формулы-1» из России и его новой команде.

Российским любителям «Формулы-1» будет за кого поболеть в новом сезоне чемпионата мира. Британская команда «Уильямс» объявила, что подписала контракт с Сергеем Сироткиным, который станет одним из двух боевых пилотов. Он станет третьим россиянином в самой престижной автогоночной серии после Виталия Петрова и Даниила Квята.

«Уильямс» оставался последней командой, державшей свой состав на будущий сезон в секрете, хотя до первого Гран-при Австралии остаётся уже чуть больше двух месяцев. Первая неофициальная информация о том, что Сироткин станет партнёром канадца Лэнса Стролла, появилась ещё в декабре прошлого года. Тогда 22-летний москвич успешно поработал с командой на шинных тестах в Абу-Даби за старым болидом «Уильямса». Именно это подтолкнуло одну из самых успешных конюшен в истории «Формулы-1» к решению подписать контракт с Сироткиным на один год.

«Сказать, что я рад и горд присоединиться к такой знаменитой команде, как «Уильямс», — это не сказать ничего. Мне пришлось проделать огромную работу, чтобы добиться этого, и я благодарен всем, кто помогал мне в этом. Наши совместные усилия помогли мне исполнить мою мечту. Команда может на меня положиться: я сделаю всё от меня зависящее для неё», — заявил Сироткин уже в качестве пилота «Уильямса».

Сергей является воспитанником автогоночной программы SMP Racing, принадлежащей российскому бизнесмену Борису Ротенбергу. Прошлый сезон он провёл в качестве резервного пилота «Рено» и принял участие в четырёх пятничных свободных практиках на Гран-при России, Испании, Австрии и Малайзии. В настоящих гонках в прошедшем году россиянин почти не участвовал: соревновался только в «24 часах Ле-Мана» и одном этапе «Формулы-2».

Во время прошлогоднего чемпионата «Формулы-1» шли разговоры, что Сироткин может пойти на повышение в «Рено», но они прекратились сразу после того, как во французской команде оказался Карлос Сайнс — младший. Вариант с продолжением карьеры в «Уильямсе» можно назвать ещё более удачным. Из неё как раз ушёл Фелипе Масса, а на его место наряду с Сироткиным претендовал ветеран автоспорта Роберт Кубица. Поляк в итоге тоже оказался в «Уильямсе», но только в качестве резервного пилота.

Подписание контракта с Сироткиным будет выгодно и самой конюшне. В отличие от таких титанов, как «Феррари», «Ред Булл» и «Мерседес», детище сэра Фрэнка Уильямса является независимой командой, живущей одним только автоспортом. Возможный приход российских спонсоров, который произойдёт благодаря Сироткину, обеспечит команде стабильное будущее. Именно по этой причине за команду выступает Лэнс Стролл — сын канадского миллиардера Лоуренса Стролла.

При этом Сироткина нельзя назвать пилотом, купившим себе место в «Формуле-1». В 2015 и 2016 годах он становился третьим в чемпионате GP2, а до этого небезуспешно выступал в серии «Формула-Рено 3.5».

Навыки пилотирования 22-летнего россиянина давно известны: он отличается аккуратностью на трассе и целеустремлённостью. К тому же в прошлом году Сироткин окончил МАДИ и стал дипломированным инженером — его знания могут пригодиться команде, которой важно получать обратную связь от гонщика о состоянии болида.

Пока сложно сказать, кто из пилотов «Уильямса» — Стролл или Сироткин — получит статус первого номера команды. Канадец хоть и очень молод, но уже провёл один сезон в «Формуле-1», занял третье место на Гран-при Азербайджана и стартовал с первого ряда в Италии. По итогам сезона Стролл занял 12-е место в чемпионате. Сироткин же старше и опытнее, но за очки и подиумы королевских гонок не боролся.

К счастью для Сергея, «Уильямс» — это именно та команда, которая на это способна. Британский коллектив входит в число середняков, периодически «кусающих» фаворитов и регулярно финиширующих в очковой зоне. В эпоху турбодвигателей моторы «Мерседеса» позволяли команде дважды попадать в тройку лучших в Кубке конструкторов, а два последних сезона «Уильямс» завершил на пятом месте.

До Сироткина Россию в королевских гонках представлял Даниил Квят. Его карьера поначалу складывалась очень удачно: россиянин пошёл на повышение в «Ред Булл», дважды заезжал на подиум, радовал болельщиков прогрессом. Но после нескольких аварий Квят вернулся в «Торо Россо», в которой не смог стать лидером. Уроженец Уфы был уволен в минувшем сезоне, однако шанс перезагрузить карьеру у Квята остался — в 2018 году он будет пилотом по развитию в «Феррари».

С уверенностью можно сказать о том, что Сироткин будет выступать стабильнее, чем Квят в последнем сезоне. «Уильямс» сильнее и надёжнее «Торо Россо», а новый болид, по словам видевшего его Фелипе Массы, будет значительно лучше предыдущих. В феврале и начале марта способности Сироткина можно будет оценить на предсезонных тестах, а 25 марта состоится первый в сезоне Гран-при Австралии. 30 сентября новичок «Уильямса» выступит перед родной публикой в Сочи.