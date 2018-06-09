Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Канады, Сироткин — 18-й
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Свой лучший круг Ферстаппен проехал за 1 минуту 11,599 секунды.
Второй и третий результаты показали пилоты «Феррари» немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 20-й результат.
FINAL CLASSIFICATION (FP3)— Formula 1 (@F1) 9 июня 2018 г.
It's three out of three in Montreal for @Max33Verstappen 💪@redbullracing have led EVERY session since FP1 in Monaco! 👏#CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/50hyIlUJyq
Ранее сообщалось, что Ферстаппен показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Канады.