Ферстаппен показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Канады, Сироткин — 18-й

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в ходе третьей свободной практики седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Свой лучший круг Ферстаппен проехал за 1 минуту 11,599 секунды.

Второй и третий результаты показали пилоты «Феррари» немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 20-й результат.

Ранее сообщалось, что Ферстаппен показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Канады.