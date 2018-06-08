Ферстаппен показал лучшее время во второй свободной практике Гран-при Канады, Сироткин — 20-й
Свой лучший круг по трассе, носящей имя легендарного канадского гонщика Жиля Вильнёва и расположенной на искусственном острове Нотр-Дам в Монреале, Ферстаппен проехал за 1 минуту 12,198 секунды.
Второй результат показал финн Кими Райкконен из команды «Феррари». Тройку замкнул другой гонщик «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии последнее, 20-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 19-й результат.
Ранее сообщалось, что Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Канады.