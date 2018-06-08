Ферстаппен показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Канады, Сироткин — 17-й

Голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен показал лучшее время в ходе первой свободной практики седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Свой лучший круг на автодроме имени Жиля Вильнёва, расположенном на искусственном острове Нотр-Дам в Монреале, Ферстаппен проехал за 1 минуту 13,302 секунды.

Второй результат показал британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес». Тройку замкнул другой гонщик «Ред Булл», австралиец Даниэль Риккардо.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 17-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 18-й результат.

Red Bull and Mercedes lead the way in our first session of the weekend#F1 🇨🇦 #CanadianGPpic.twitter.com/U6F80kci0s — Formula 1 (@F1) 8 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят станет резервным пилотом «Феррари» на время Гран-при Канады.