Квят станет резервным пилотом «Феррари» на время Гран-при Канады
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Как сообщает Motorsport, Квят заменит третьего пилота «Феррари» Антонио Джовинацци, который не может присутствовать на этапе в Монреале из-за подготовки к выступлению в «24 часах Ле-Мана».
Квят, после того как стал пилотом «Феррари» по развитию, в нынешнем сезоне ещё ни разу не посещал Гран-при из-за того, что в основном занимается работой на симуляторе на базе команды.
Ранее сообщалось, что в «Феррари» провели внутреннее расследование в отношении Кими Райкконена.