Квят станет резервным пилотом «Феррари» на время Гран-при Канады

Короткая ссылка
Российский пилот по развитию «Феррари» Даниил Квят станет резервным гонщиком команды на время седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.
Квят станет резервным пилотом «Феррари» на время Гран-при Канады
  • © Hoch Zwei
  • globallookpress.com

Как сообщает Motorsport, Квят заменит третьего пилота «Феррари» Антонио Джовинацци, который не может присутствовать на этапе в Монреале из-за подготовки к выступлению в «24 часах Ле-Мана».

Квят, после того как стал пилотом «Феррари» по развитию, в нынешнем сезоне ещё ни разу не посещал Гран-при из-за того, что в основном занимается работой на симуляторе на базе команды.

Ранее сообщалось, что в «Феррари» провели внутреннее расследование в отношении Кими Райкконена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить