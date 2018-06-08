Квят станет резервным пилотом «Феррари» на время Гран-при Канады

Российский пилот по развитию «Феррари» Даниил Квят станет резервным гонщиком команды на время седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Как сообщает Motorsport, Квят заменит третьего пилота «Феррари» Антонио Джовинацци, который не может присутствовать на этапе в Монреале из-за подготовки к выступлению в «24 часах Ле-Мана».

Квят, после того как стал пилотом «Феррари» по развитию, в нынешнем сезоне ещё ни разу не посещал Гран-при из-за того, что в основном занимается работой на симуляторе на базе команды.

Ранее сообщалось, что в «Феррари» провели внутреннее расследование в отношении Кими Райкконена.