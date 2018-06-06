В «Феррари» провели внутреннее расследование в отношении Райкконена

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Команда «Формулы-1» «Феррари» провела внутреннее расследование в отношении финского пилота команды Кими Райкконена в связи с появлением в СМИ информации о его ненадлежащем поведении в ночном клубе в Канаде в 2016 году.
В «Феррари» провели внутреннее расследование в отношении Райкконена
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«Внутренняя политика «Феррари» запрещает любую форму дискриминации, преследования или ненадлежащего обращения. Когда возникают подобные утверждения, мы их тщательно изучаем и в случае, если они справедливы, быстро предпринимаем соответствующие действия», — приводит слова представителя «Феррари» Jalopnik.

Он отметил, что в отношении Райкконена было проведено внутреннее расследование.

«В ходе него не было выяснено никаких обстоятельств, которые подтвердили бы ненадлежащее поведение Райкконена», — добавил представитель команды.

Ранее сообщалось, что канадская официантка обвинила чемпиона «Формулы-1» в сексуальных домогательствах.

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