В «Феррари» провели внутреннее расследование в отношении Райкконена
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«Внутренняя политика «Феррари» запрещает любую форму дискриминации, преследования или ненадлежащего обращения. Когда возникают подобные утверждения, мы их тщательно изучаем и в случае, если они справедливы, быстро предпринимаем соответствующие действия», — приводит слова представителя «Феррари» Jalopnik.
Он отметил, что в отношении Райкконена было проведено внутреннее расследование.
«В ходе него не было выяснено никаких обстоятельств, которые подтвердили бы ненадлежащее поведение Райкконена», — добавил представитель команды.
Ранее сообщалось, что канадская официантка обвинила чемпиона «Формулы-1» в сексуальных домогательствах.