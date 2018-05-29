СМИ: Канадская официантка обвинила чемпиона «Формулы-1» в сексуальных домогательствах

Короткая ссылка
Чемпион «Формулы-1» 2007 года, пилот «Феррари» Кими Райкконен был обвинён в сексуальных домогательствах.

Как сообщает Toronto City News, девушка, работавшая официанткой в одном из баров, заявила в своём блоге, что Райкконен в 2016 году, отдыхая в компании друзей, трогал её за интимные места.

Отмечается, что в своих записях она прямо не назвала имени гонщика.

По информации издания, уголовное дело не возбуждено, а девушка требует денежную компенсацию, которую описывают как «чрезвычайно высокую». В свою очередь, юридическая компания, представляющая интересы Райкконена, уже подала жалобу в полицию с целью защиты прав своего клиента.

Ранее итальянские СМИ раскритиковали «Феррари» за то, что команда ставит Райкконена на второй план.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить