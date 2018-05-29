СМИ: Канадская официантка обвинила чемпиона «Формулы-1» в сексуальных домогательствах
Как сообщает Toronto City News, девушка, работавшая официанткой в одном из баров, заявила в своём блоге, что Райкконен в 2016 году, отдыхая в компании друзей, трогал её за интимные места.
Отмечается, что в своих записях она прямо не назвала имени гонщика.
По информации издания, уголовное дело не возбуждено, а девушка требует денежную компенсацию, которую описывают как «чрезвычайно высокую». В свою очередь, юридическая компания, представляющая интересы Райкконена, уже подала жалобу в полицию с целью защиты прав своего клиента.
Ранее итальянские СМИ раскритиковали «Феррари» за то, что команда ставит Райкконена на второй план.