Ошибка команды Сироткина, победа Риккардо и прорыв Ферстаппена: главные события Гран-при Монако

В Монако завершился очередной этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Шестая гонка сезона стала неудачной для Сергея Сироткина. Российский пилот «Уильямс» стал 13-м в квалификации, но из-за ошибки команды получил 10-секундный штраф и лишился шансов побороться за попадание в первую десятку. Победу одержал пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, вместе с ним на подиум поднялись Себастьян Феттель и Льюис Хэмилтон. Напарник триумфатора Макс Ферстаппен по ходу гонки прорвался с последнего места на девятое.

Первый день

Считается, что в Гран-при Монако итоговый результат зависит от стартовой позиции. Непредсказуемость могло добавить решение Pirelli привезти на этап новинку — самые лёгкие шины HyperSoft, которые нигде прежде не использовались. С ними привычно медленный Гран-при Монако мог заиграть новыми красками и стать гораздо интереснее.

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Новые шины пользовались популярностью у команд с первой же тренировки. Как оказалось, даже их сверхлёгкий состав достаточно крепок, чтобы выдержать 20 кругов на полной скорости, так что на воскресенье все гонщики запланировали тактику с одним пит-стопом. Оставалось только привыкнуть к новым покрышкам, и это на неподготовленной уличной трассе оказалось непросто. Многие во время свободных практик ныряли в карманы безопасности и задевали барьеры.

Пилот «Уильямс» Сергей Сироткин из-за этого рано повредил колесо и был вынужден возвращаться через весь город с проколотой шиной. Тем не менее, россиянин успел проехать целых 40 кругов и показал десятый результат в первом тренировочном заезде.

К вечеру четверга трасса стала более обкатанной, и у многих пилотов результаты возросли. Улучшил свои показатели и Сироткин, но теперь его времени хватило только для 15-й строчки. Лучшими же по итогам первого дня Гран-при Монако оказались гонщики «Ред Булл». Даниэль Риккардо дважды побил абсолютный рекорд трассы, а Макс Ферстаппен уступал ему меньше двух десятых секунды на одном круге.

Второй день

В последней тренировке перед квалификацией разница между Риккардо и Ферстаппеном и вовсе сократилась всего лишь до одной тысячной секунды, а остальные фавориты гонки откатились от них довольно далеко назад. Пилоты «Феррари» в средним проигрывали «Ред Буллу» три десятые секунды, а «Мерседес» и того больше.

Для австрийской команды это действительно мог бы быть идеальный уикенд, но Ферстаппен не дотерпел до квалификации. За десять минут до конца практики голландец врезался в барьер и полностью разбил машину. Произошло это на том же самом месте, где он попал в аварию два года назад. Восстанавливать болид было некогда, и больше в этот день Ферстаппен на трассу не вернулся.

"This place bites and he got bitten pretty hard today" - Christian Horner



Max Verstappen will start from last on the grid after this crash in final practice put him out of qualifying #MonacoGPpic.twitter.com/PK7X9MM2hV — Formula 1 (@F1) 26 мая 2018 г.

Квалификация проходила в условиях жесточайшего трафика, и средним по уровню гонщикам повезло, что одной путёвкой на вылет было меньше. Среди тех, кто закончил выступления после первой сессии, оказался напарник Сироткина Лэнс Стролл. Российский же пилот показал девятый результат и во второй раз за карьеру продвинулся дальше в отборочных заездах.

Но попасть на шестой ряд стартовой решётки, как это было в Азербайджане, гонщик «Уильямс» не смог. Во втором заезде он показал 13-й результат. Отставание от десятого места, дававшее возможность продолжить борьбу, составило меньше двух десятых секунды. Тем не менее, 22-летний пилот был доволен собой и пообещал проехать ещё лучше в воскресной гонке.

«Хороший квалификационный результат для команды. Думаю, мы превзошли наши ожидания и цели в ходе тренировок, так что в этом плане я слегка разочарован, что оказался ниже, чем в ходе тех сессий. В то же время мы должны быть реалистами. Мы приближаемся к тому, чтобы выжимать максимум из нашей техники. Мы очень хорошо работаем как инженерная группа. Мы проделали хорошую работу и на трассе, и на базе. Очень приятно вернуться туда, где мы заслуживаем быть. Мы прочно в середине пелотона, боремся с соперниками. Мы прямо внутри борьбы. Это хорошая, солидная стартовая позиция на трассе, где может произойти так много. Мы поборемся!» — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Победу в квалификации ожидаемо одержал Даниэль Риккардо. Впервые в истории княжеского этапа он проехал круг быстрее, чем за 71 секунду. Для австралийца это всего лишь вторая поул-позиция за карьеру, и в прошлый раз он её получил два года назад в Монако. К нему в первом ряду стартовой решётки присоединился Себастьян Феттель. «Феррари» весь уикенд смотрелись лучше «Мерседеса», и такой результат был вполне справедлив. Льюис Хэмилтон и Кими Райкконен заняли следующие две позиции.

Гонка

Оптимизму Сироткина по поводу гонки улетучился незадолго до её старта. Механики очень долго устанавливали ему шины и нарушили правило, по которому за три минуты до стартового сигнала покрышки должны быть на месте. Российский пилот получил 10-секундный штраф, который должен был отработать во время гонки. Хотя он начал довольно неплохо и успел обогнать Стоффеля Вандорна, после наказания пилот «Уильямс» откатился на последнее место, отстав от Ромена Грожана аж на 20 секунд.

LAP 8/78



Sirotkin serves a 10s stop/go penalty



His tyres were fitted too late while he was on the grid 😬#MonacoGP 🇲🇨 #F1pic.twitter.com/nsQEcqyMgg — Formula 1 (@F1) 27 мая 2018 г.

Сироткина могли наказать повторно — стюарды проверяли, не занимались ли механики машиной во время вынужденной остановки. Блестяще начинавшийся уикенд обернулся для россиянина очередными проблемами. Как и две недели назад, ему оставалось только надеяться, что из-за сходов он избежит последнего места.

Тем временем первая десятка пилотов спокойно ехала друг за другом на первых кругах, и единственным возмутителем спокойствия в дебюте гонки был Макс Ферстаппен. Он обгонял одного соперника за другим и громко выражал недовольство, если на узкой трассе кто-то ему не уступал дорогу. Первая волна пит-стопов не внесла изменений в лидерской четвёрке, но от неё отстал Валттери Боттас, и пилот «Мерседеса» был вынужден использовать альтернативную тактику без повторной замены шин. Финскому гонщику это помогло — вскоре он вернулся на пятую позицию.

В середине гонки Риккардо неожиданно сообщил о потери мощности в двигателе. Феттель незамедлительно пустился в погоню и смог подобраться к лидеру на расстояние в одну секунду. Как раз в этот момент австралиец разобрался, в чём была проблема, и высокий темп вернулся. В это же время Райкконен предпринял атаку на Хэмилтона, но в итоге оба пилота «Феррари» остались на своих позициях.

Если бы Ферстаппен начинал гонку с более высокой стартовой позиции, то борьба явно была бы ожесточённой. Голландец ехал идеально, отыгрывая иногда у Риккардо по секунде на круг. Но при этом целью для пилота «Ред Булл» было лишь попадание в первую десятку. Это стало возможным после схода Фернандо Алонсо — у испанца отказала работать коробка передач. До финиша Ферстаппен успел обогнать ещё и Карлоса Сайнса, и наградой голландцу за старания стало девятое место.

Сироткин и Стролл проехали всю гонку в хвосте пелотона, не имея никаких надежд подняться выше. Доехав до финиша, они заняли 16-е и 17-е места — отыграть два места «помогла» авария с участием Пьера Гасли и Шарля Леклера, у которого отказали тормоза на очень медленном повороте.

Первым клетчатый флаг увидел Даниэль Риккардо — пилот «Ред Булл» одержал свою вторую победу за сезон и седьмую за карьеру. В зачёте чемпионата мира он вышел на третье место, обойдя Валттери Боттаса. Себастьян Феттель, хоть и финишировал выше Льюиса Хэмилтона, в общей классификации продолжает уступать пилоту «Мерседеса». Перед недолгим путешествием в Канаду разница между лидерами чемпионата мира сократилась до 14 очков.