Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Монако, Сироткин — десятый
Свой лучший круг на трассе, проложенной по улицам княжества, Риккардо проехал за 1 минуту 12,126 секунды.
Второй результат показал его партнёр голландец Макс Ферстаппен. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии десятое место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 18-й результат.
Ранее Сергей Сироткин назвал причину неудачного выступления на Гран-при Испании.