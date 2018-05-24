Риккардо показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Монако, Сироткин — десятый

Австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо показал лучшее время в ходе первой свободной практики шестого этапа «Формулы-1» Гран-при Монако.

Свой лучший круг на трассе, проложенной по улицам княжества, Риккардо проехал за 1 минуту 12,126 секунды.

Второй результат показал его партнёр голландец Макс Ферстаппен. Тройку замкнул британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес».

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии десятое место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 18-й результат.

Ранее Сергей Сироткин назвал причину неудачного выступления на Гран-при Испании.