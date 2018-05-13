Сироткин назвал причину неудачного выступления на Гран-при Испании

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Российский гонщик команды «Уильямс» Сергей Сироткин прокомментировал своё выступление в гонке пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании.

«Это был очень тяжёлый день. Я хорошо стартовал и был в борьбе, пока чуть не угодил в аварию из-за пары разворотов впереди. Мне пришлось замедлиться, чтобы избежать контакта, и когда я проехал, то оказался последним», — приводит слова Сироткина пресс-служба «Уильямса».

Он отметил, что, несмотря на все трудности, ему удалось даже побороться с соперниками на трассе.

«Я смог немного побороться с «Торо Россо», вышел вперёд на пару кругов. Сегодня был мой худший опыт на протяжении целой гонки. У меня были большие проблемы с комфортом в кокпите, мы ищем причину», — добавил россиянин.

Сироткин стал последним из финишировавших на Гран-при, заняв в итоговом протоколе 14-е место.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Испании.

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