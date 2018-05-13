Хэмилтон одержал победу на Гран-при Испании, Сироткин — 14-й
Британец одержал свою 64-ю победу в карьере.
Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», завершил гонку на 14-м месте. Его напарник, канадец Лэнс Стролл — 11-й.
A dominating drive from @LewisHamilton 💪— Formula 1 (@F1) 13 мая 2018 г.
Your full #SpanishGP classification 👇 pic.twitter.com/Qp4FamGYQN
Ранее сообщалось, что власти Майами одобрили проведение этапа «Формулы-1».