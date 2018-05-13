Хэмилтон одержал победу на Гран-при Испании, Сироткин — 14-й

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон одержал победу в гонке пятого этапа «Формулы-1» Гран-при Испании.

Британец одержал свою 64-ю победу в карьере.

Второе место занял его напарник по команде финн Валттери Боттас. Тройку призёров замкнул голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», завершил гонку на 14-м месте. Его напарник, канадец Лэнс Стролл — 11-й.

Ранее сообщалось, что власти Майами одобрили проведение этапа «Формулы-1».