Власти Майами одобрили проведение этапа «Формулы-1»

Власти Майами дали своё согласие на организацию в городе этапа Гран-при «Формулы-1».

«Я считаю, что это невероятная финансовая прибыль для города, округа и Южной Флориды. Это всё равно что каждый день проводить в Майами Супербоул», — приводит Autosport слова уполномоченного представителя округа Майами Хосе Диаса.

Отмечается, что согласие властей города ускорило переговоры, но организация этапа Гран-при в Майами станет возможна только после обсуждения вопроса с руководством Международной автомобильной федерации (FIA).

«Формула-1» с 2012 года уже проводит в США Гран-при в техасском Остине.

Ранее были приняты поправки в регламент, направленные на увеличение числа обгонов в «Формуле-1».