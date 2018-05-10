Власти Майами одобрили проведение этапа «Формулы-1»
«Я считаю, что это невероятная финансовая прибыль для города, округа и Южной Флориды. Это всё равно что каждый день проводить в Майами Супербоул», — приводит Autosport слова уполномоченного представителя округа Майами Хосе Диаса.
Отмечается, что согласие властей города ускорило переговоры, но организация этапа Гран-при в Майами станет возможна только после обсуждения вопроса с руководством Международной автомобильной федерации (FIA).
«Формула-1» с 2012 года уже проводит в США Гран-при в техасском Остине.
Ранее были приняты поправки в регламент, направленные на увеличение числа обгонов в «Формуле-1».