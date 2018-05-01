Приняты поправки в регламент, направленные на увеличение числа обгонов в гонках «Формулы-1»

Короткая ссылка
Стратегическая группа, комиссия «Формулы-1» и Всемирный совет по автоспорту приняли решение о принятии поправок в технический регламент, направленные на увеличение числа обгонов в гонках.

С 2019 года будет увеличено в размере переднее антикрыло, а заднее антикрыло будет более широким и изогнутым.

«В дополнение к аэродинамическим изменениям, которые были ратифицированы, FIA продолжает оценивать ряд мер, направленных на то, чтобы повысить число обгонов», — говорится в сообщении на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

Ранее заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что команда может прекратить своё существование, если в «Формуле-1» не введут потолок бюджетов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автоспорт
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных