Приняты поправки в регламент, направленные на увеличение числа обгонов в гонках «Формулы-1»
С 2019 года будет увеличено в размере переднее антикрыло, а заднее антикрыло будет более широким и изогнутым.
«В дополнение к аэродинамическим изменениям, которые были ратифицированы, FIA продолжает оценивать ряд мер, направленных на то, чтобы повысить число обгонов», — говорится в сообщении на официальном сайте Международной автомобильной федерации (FIA).
Ранее заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что команда может прекратить своё существование, если в «Формуле-1» не введут потолок бюджетов.