Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Сироткин — 18-й
- Себастьян Феттель
- Reuters
Свой лучший круг по трассе, носящей имя легендарного канадского гонщика Жиля Вильнёва и расположенной на искусственном острове Нотр-Дам в Монреале, Феттель проехал за 1 минуту 10,764 секунды.
Второе место занял финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, тройку замкнул лидировавший во всех трёх сессиях свободных заездов голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 17-й результат.
That's a wrap for Qualifying!— Formula 1 (@F1) 9 июня 2018 г.
Barely anything to choose between the top three teams
But Sebastian Vettel claims pole number 54 💪#CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/W84Tcv8xwB
Ранее сообщалось, что Даниил Квят станет резервным пилотом «Феррари» на время Гран-при Канады.