Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады, Сироткин — 18-й

Немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель одержал победу в квалификации седьмого этапа «Формулы-1» Гран-при Канады.

Свой лучший круг по трассе, носящей имя легендарного канадского гонщика Жиля Вильнёва и расположенной на искусственном острове Нотр-Дам в Монреале, Феттель проехал за 1 минуту 10,764 секунды.

Второе место занял финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас, тройку замкнул лидировавший во всех трёх сессиях свободных заездов голландский гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Россиянин Сергей Сироткин, выступающий за «Уильямс», занял в итоговом протоколе сессии 18-е место. Его напарник, канадец Лэнс Стролл, показал 17-й результат.

That's a wrap for Qualifying!



Barely anything to choose between the top three teams



But Sebastian Vettel claims pole number 54 💪#CanadianGP 🇨🇦 #F1pic.twitter.com/W84Tcv8xwB — Formula 1 (@F1) 9 июня 2018 г.

Ранее сообщалось, что Даниил Квят станет резервным пилотом «Феррари» на время Гран-при Канады.