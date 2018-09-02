Победа Хэмилтона, авария Феттеля и личный рекорд Сироткина: итоги Гран-при Италии «Формулы-1»

В Монце состоялся 14-й этап «Формулы-1» — Гран-при Италии. На протяжении всего уикенда фаворитами были пилоты «Феррари», однако итоговую победу одержал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Сразу после старта гонки британец вытолкнул Себастьяна Феттеля с трассы, а на последних кругах обошёл Кими Райкконена. Сергей Сироткин показал лучший результат в карьере, но остался в одном шаге от попадания в очковую зону.

Первый день

Гран-при Италии отличается от остальных гонок особой культурой поддержки. Для итальянцев болеть за «Феррари» — это одно из проявлений патриотизма. К сожалению для местных фанатов, «скудерия» уже давно не радовала местных фанатов победой в Монце. В последний раз это происходило в 2010 году, когда за рулём «Феррари» сидел Фернандо Алонсо.

Последние четыре года в Италии и вовсе безраздельно господствует «Мерседес». Но именно в этом сезоне две сильнейшие команды «Формулы-1» достигли паритета. И у итальянцев появилась надежда увидеть, как под клетчатым флагом первой проезжает красная машина.

Первые результаты Гран-при Италии подтвердили, что у «Феррари» действительно есть надежда на успех. Итоги первой свободной практики не стоило принимать в расчёт — она прошла во время дождя, а лидер «Феррари» Себастьян Феттель пропустил её из-за замены коробки передач. Но даже в таких условиях Кими Райкконен занял второе место вслед за Серхио Пересом из «Форс Индии», а «Мерседесы» оказались на стыке первой и второй десятки.

А вот вечером пятницы «скудерия» продемонстрировала свою мощь. Феттель и Райкконен показали два лучших результата. Кто знает, на что был бы способен немецкий пилот, не попади он в небольшую аварию.

Впрочем, у конкурентов было оправдание в собственной медлительности — сессия была сокращена из-за серьёзной аварии Маркуса Эрикссона. Пилот не пострадал, но его болид пришлось заменить.

Happy to say I'm fine after that big crash today 🙏🏻😊. Thanks for all your messages and support. Incredible how good the safety is today in @F1 . Looking forward to be back driving again tomorrow 🤙🏻💯 #ME9#ItalianGP#F12018pic.twitter.com/4KHKDbOnbO — Marcus Ericsson (@Ericsson_Marcus) 31 августа 2018 г.

Второй день

Феттель сохранил лидерство и в последней тренировке перед квалификацией. Он едва не побил абсолютный рекорд трассы в Монце, до которого мог бы дотянуться, если бы не пришлось ждать, пока после утреннего дождя высохнет асфальт. Вторую строку в протоколе занял лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон, который уступил немецкому пилоту всего 0,081 секунды и почти столько же выиграл у Райкконена.

В первой сессии отборочных заездов эта троица показала лучшее время, но в другом порядке — пилоты «Феррари» временно примерили на себя первый ряд стартовой решётки. Начало квалификации не обошлось без сюрпризов — из дальнейшей борьбы выбыл Серхио Перес. При этом для попадания в топ-15 ему не хватило всего одной тысячной секунды. Ещё обидней мексиканскому гонщику должно было быть от того, что его обошли Нико Хюлькенберг и Даниэль Риккардо, которые больше на трассу не возвращались — из-за замены двигателей они не боролись за места на старте.

Сергей Сироткин показал в первой сессии 11-й результат и был нацелен на то, чтобы впервые в карьере пройти в финальную стадию. Но небольшая ошибка при прохождении трассы помешала ему убрать из первой десятки своего напарника Лэнса Стролла. В итоге россиянин занял 12-е место и повторил свой личный рекорд в квалификации.

Когда настало время определять судьбу поул-позиции, новых претендентов на неё так и не нашлось. Разве что в первой попытке Хэмилтон неожиданно побил рекорд трассы и возглавил промежуточный протокол. Во второй волне британец улучшил свой результат, но у пилотов «Феррари» прогресс был ещё сильнее.

Первое место в итоге занял Райкконен. Финн выиграл квалификацию в 18-й раз и стал самым возрастным победителем субботних соревнований со времён Найджелла Мэнселла, который в 1994 году первенствовал в возрасте 41 года. 38-летний пилот заодно установил ещё одно более впечатляющее достижение — он стал абсолютным рекордсменом «Формулы-1» по средней скорости на круге. Трассу в Монце он проехал с показателем 263,587 км/ч.

Вторым вслед за напарником стал Феттель. «Феррари» впервые после Гран-при Монако заняла первый ряд стартовой решётки, что от неё и ждали все итальянские болельщики.

Гонка

Сразу после старта гонки Хэмилтон врезался в Феттеля и выбил его с трассы, на которую тут же был вызван автомобиль безопасности. Немецкий пилот вернулся в гонку с новым носовым обтекателем и мягкими шинами, однако откатился далеко назад и вынужден был начинать всё с начала.

LAP 1/53: Drama!



Vettel and Hamilton collide at the second chicane



Vettel is down to P18, Hamilton up to P2#ItalianGP 🇮🇹 #F1pic.twitter.com/HdukEB1Pcp — Formula 1 (@F1) 2 сентября 2018 г.

Благодаря паузе в гонке Сироткин смог оказаться в первой десятке. У него появилась возможность впервые за сезон набрать очки. Но его преследовала целая россыпь фаворитов, вынужденных плестись в хвосте пелотона. Фернандо Алонсо не представлял опасности и сошёл уже на десятом круге. Но Феттель рвался вперёд, чтобы не допустить большого разрыва в зачёте чемпионата мира. К середине гонки россиянин всё-таки опустился на 11-е место. Позади него оставались Риккардо и Хюлькенберг, но австралиец сошёл из-за задымления нового мотора.

Феттелю не составляло труда обходить пилотов второго эшелона, но шины, на которых немец намеревался проехать всю дистанцию, перестали слушаться. Ему пришлось свернуть на ещё один пит-стоп и откатиться на восьмое место. Лидеры же гонки к тому времени только совершали первую замену шин. В «Мерседес» постарались всё сделать так, чтобы в этот момент сдержать Райкконена — Валттери Боттас как можно дольше ехал перед соотечественником на медленной скорости. Но это всё равно не помогало, и «Феррари» сохранила лидерство.

За свою тактику Боттас едва не был наказан — когда он боролся с Максом Ферстаппеном за третье место, между ними произошёл контакт, и финн потерял на этом много времени. Однако в этом эпизоде стюарды признали виновным голландца, и тот получил дополнительные пять секунд к своему итоговому времени.

Зато в борьбе за первое место перестановки всё-таки произошли. Хэмилтон сумел обойти Райкконена, который остался позади и тут же отстал на две секунды. Произошло это всего за восемь кругов до финиша. Шины у пилота «Феррари» после этого стали изнашиваться слишком сильно, и ему оставалось только радоваться второму месту. При полном господстве «Феррари» в течение уикенда Хэмилтон одержал победу и упрочил лидерство в чемпионате.

Между тем Феттель по второму разу обогнал всех, кто вырвался вперёд во время пит-стопа, и в итоге занял пятое место. Его отставание в общем зачёте возросло до 32 очков. На то, чтобы свергнуть пилота «Мерседеса», у немецкого гонщика остаётся семь гонок.

Сергей Сироткин всю гонку находился рядом с очковой зоной, но так в неё и не попал. Он улучшил свой личный рекорд и занял 11-е место. На последних кругах он стремительно догонял напарника Лэнса Стролла, но россиянину не хватило дистанции, чтобы набрать очки для команды.