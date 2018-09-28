Дебют Маркелова и успех Хэмилтона: в Сочи стартовал Гран-при России

Свободными заездами стартовал этап «Формулы-1» Гран-при России в Сочи. Пилоты заново знакомились с трассой, проверяли настройки машин и учились использовать самый быстрый комплект шин. Гонщик «Уильямс» Сергей Сироткин занял на тренировках 18-е и 19-е места. Тест-пилот «Рено» Артём Маркелов участвовал в одном из заездов вместо Карлоса Сайнса и показал 15-й результат. Лучшее время дня продемонстрировал лидер чемпионата мира Льюис Хэмилтон.

Гулкий рёв моторов был слышен в пятницу утром далеко за пределами автодрома «Сочи». Однако это были не двигатели болидов «Формулы-1» — их турбоустановки так не шумят уже несколько лет. До первой сессии свободных заездов трассу заняли пилоты GP3 — одного из младших классов, который сопровождает королевские гонки на Гран-при России.

Другой гонкой поддержки является «Формула-2», которая зачастую выступает в качестве поставщика кадров для самой престижной автогоночной серии. Подтверждается это несколькими примерами: прошлогодний чемпион «Формулы-2» Шарль Леклер в следующем сезоне будет выступать за «Феррари», а один из лидеров нынешнего года Ландо Норрис представит «Макларен».

У российского пилота Артёма Маркелова скачок по карьерной лестнице произошёл прямо в ходе домашнего Гран-при. Хотя в эти выходные ему нужно бороться за чемпионские очки в своей «Формуле-2», команда «Рено» в первой пятничной тренировке королевских гонок доверила ему болид Карлоса Сайнса, который в Сочи пожаловался на глазную инфекцию. У российских зрителей, пришедших на автодром как можно раньше, появилась возможность увидеть за рулём болидов «Формулы-1» сразу двух отечественных пилотов.

Второй российский гонщик Сергей Сироткин на этих выходных дебютирует на Гран-при Сочи. Перед первым соревновательным днём Сироткин высказал пожелание, чтобы пошёл дождь, — это увеличило бы шансы его команды на успех. Однако в пятницу утром было облачно, но без осадков.

Маркелов сразу же воспользовался главной технической новинкой Гран-при России — самым быстрым комплектом шин HyperSoft. К перерыву в середине тренировки 23-летний гонщик показал 11-е время. К тому времени ещё не все пилоты опробовали покрышки с розовыми ободками, но в «Рено» тем не менее могли быть довольны ходом россиянина. После возвращения на трассу Маркелов даже какое-то время обгонял напарника Нико Хюлькенберга по лучшему времени круга.

Сироткин тем временем тестировал менее быстрые шины — он был одним из трёх пилотов, кто оценивал состояние Soft в начале сессии. Присутствие россиянина на трассе долгое время было незаметным. Только после совещания с инженерами он получил самый скоростной комплект резины и выбрался из подвала промежуточного протокола на 13-ю строчку. Его напарник Лэнс Стролл в это время не мечтал и о таком результате — его развернуло на восьмом повороте, и болид откатили обратно в боксы до конца сессии.

К тому моменту, когда время первой тренировки истекло, российские пилоты опустились на несколько мест. Маркелов стал 15-м, а Сироткин — 18-м. Однако их отставание от лидера протокола Себастьяна Феттеля было не столь значительным, как в самом разгаре сессии, и в итоге составило меньше трёх секунд.

Пилот «Феррари» проехал круг за 1:34,488, что на полторы секунды быстрее, чем Кими Райкконен в прошлом сезоне. Всего 0,05 секунды Феттелю уступил Макс Ферстаппен. Для голландца это может оказаться единственным позитивным моментом Гран-при России: из-за замены элементов силовых установок все четыре пилота концерна «Ред Булл» наверняка получат штрафы и будут стартовать в воскресной гонке с последних рядов.

Лидер чемпионата Льюис Хэмилтон начал Гран-при России с третьего места в протоколе первой тренировки. Такая медлительность британского пилота объяснялась просто: он не стал сразу же использовать HyperSoft. Без этого комплекта он проиграл Феттелю и Ферстаппену всего треть секунды — подобная разница между составами на такой длинной трассе, как в Сочи, не принципиальна.

Между двумя свободными практиками зрителей развлекали пилоты «Формулы-2», среди которых вновь оказался Маркелов, и пилотажная группа «Стрижи». Лётчики провели несколько пробных полётов перед воскресным шоу.

К началу второй тренировки небо затянулось облаками ещё плотнее, и, хотя температура воздуха выросла, асфальт остался холодным. Продолжать подготовку к квалификации и гонке пришлось в нетипичных для «Формулы-1» условиях.

Отточить прохождение кругов ни Сироткину, ни Строллу не удалось — даже на самых скоростных шинах они соревновались лишь друг с другом в самом низу протокола. Быстро отработав эту программу, россиянин приступил к длинным сериям на Soft и поиску баланса на гонку. Первый день Гран-при России он завершил с 19-м результатом сессии свободной практики.

На верхних позициях произошла смена лидера. «Мерседес» больше не берёг HyperSoft и обыграл на нём всех соперников. Валттери Боттас выиграл у Макса Ферстаппена четверть секунды, а Льюис Хэмилтон — в два раза больше. «Скудерия» уступила даже обоим пилотам «Ред Булл», и если Себастьян Феттель отстал совсем чуть-чуть, то Кими Райкконен расположился на шестом месте, уступив целую секунду Хэмилтону.

В субботу пилотов «Формулы-1» ждёт ещё одна разминка, а в 15:00 мск состоится квалификация, по итогам которой будет сформирована стартовая решётка в воскресной гонке.