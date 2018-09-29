«В «Торо Россо» всегда чувствовал себя как дома»: Квят вернётся в «Формулу-1» в 2019 году

Российский гонщик Даниил Квят третий раз стал пилотом «Торо Россо» и выступит в чемпионате «Формулы-1» в следующем сезоне. О его возвращении в королевские гонки было объявлено во время Гран-при России в Сочи. Напарник Квята по итальянской команде пока не объявлен. Им может оказаться сын легендарного Михаэля Шумахера.

Российский пилот Даниил Квят вернулся в «Формулу-1». Итальянская команда «Торо Россо», являющаяся «дочкой» «Ред Булл», объявила о подписании контракта с 24-летним гонщиком. Он выступит в следующем сезоне вместо Пьера Гасли, который пошёл на повышение в «Ред Булл».

Возвращение Квята получилось символическим. О нём было объявлено во время домашнего Гран-при России в Сочи, хотя разговоры об этом шли последние полтора месяца. В субботу, 29 сентября, когда должна состояться квалификация, пилот прибыл в столицу ОИ-2014. Он поблагодарил за оказанное доверие «Торо Россо» и «Феррари», с которой занимался работой на симуляторах весь текущий год.

«В первую очередь хочу поблагодарить «Торо Россо» и «Ред Булл» за ещё один шанс выступать в «Формуле-1». Я особенно рад тому, что буду частью команды, которую уже очень хорошо знаю. С «Торо Россо» я всегда чувствовал себя как дома. Уверен, что точно так же будет и в следующем сезоне.

Я бы также хотел поблагодарить «Феррари» за доверие к моим навыкам пилотирования, что позволило мне остаться в «Формуле-1» в качестве пилота развития. Хотя в основном мои обязанности были связаны с работой на симуляторе, я многому научился и сейчас чувствую себя сильнее и лучше подготовленным, чем когда покидал «Торо Россо». Я никогда не оставлял надежды выступить в «Формуле-1» снова, я всё ещё молод и всегда нахожусь в хорошей форме, чтобы быть готовым к любому представившемуся мне шансу. Я приложу максимум усилий, чтобы сделать всё, что ждёт от меня команда. Не могу дождаться момента, чтобы начать всё сначала», — сказал Квят.

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост заявил, что российский пилот заслужил второго шанса.

«Пьер Гасли станет пилотом «Ред Булл» благодаря выдающемуся выступлению в «Формуле-1» после дебюта в прошлом году. С нашей точки зрения, он этого достоин. Я рад, что ещё один пилот из юниорской программы добрался до главной команды. Наша задача выполнена. Что касается возвращения Даниила, то я уверен, что он заслуживает второго шанса. Он высококвалифицированный пилот с фантастической природной скоростью. И он доказывал это несколько раз за карьеру. В прошлом мы сталкивались с некоторыми сложными ситуациями, но я убеждён, что, став более зрелым... Квят покажет свои неоспоримые навыки на трассе. Мы постараемся обеспечить его для этого всем необходимым. Я чувствую, что он ещё покажет себя с лучшей стороны. Поэтому мы рады приветствовать его в нашей команде и начать успешный сезон вместе», — заявил глава итальянской команды.

Даниил Квят впервые присоединился к «Торо Россо» в 2014 году и в первой же гонке стал самым молодым пилотом в истории «Формулы-1», заработавшим очки. Он завершил сезон на 15-м месте и пошёл на повышение в «Ред Булл» вместо Себастьяна Феттеля. В 2015-м российский пилот занял второе место на Гран-при Венгрии и в итоге расположился на седьмой позиции в зачёте чемпионата мира.

В 2016 году у Квята начались проблемы. Несмотря на то что на втором этапе сезона Гран-при Китая он стал третьим, ему не простили аварию с участием Себастьяна Феттеля на домашней гонке в Сочи. Квят вернулся в «Торо Россо», а на его место поднялся Макс Ферстаппен. До конца сезона россиянин набрал всего четыре очка, но с ним был подписан контракт на следующий сезон.

В сезоне 2017 года Квята продолжали преследовать неудачи, ему крайне редко удавалось «заехать» в первую десятку. Хотя его напарник Карлос Сайнс ушёл в «Рено» прямо по ходу чемпионата, россиянин тоже не удержался в команде. Команда «Торо Россо» заканчивала сезон с Пьером Гасли и Брендоном Хартли в составе, после чего переподписала с ними контракты на текущий год.

В следующем сезоне Гасли будет выступать в «Ред Булл» вместо Даниэля Риккардо, а о новом соглашении с Хартли объявлено не было. Хотя «Торо Россо» была создана для воспитания молодых талантливых гонщиков, сейчас в её составе нет ни одного пилота с лицензией для участия в «Формуле-1». Ей пришлось поступиться принципами и вернуть в свои ряды Квята.

Напарник российского пилота пока не известен. В СМИ фигурируют имена Хартли, Стоффеля Вандорна, выступающего сейчас за «Макларен», Паскаля Верляйна, представлявшего «Манор» и «Заубер» в 2016—2017 годах, и Мика Шумахера — сына легендарного семикратного чемпиона Михаэля Шумахера.

В следующем сезоне Квят может быть не единственным российским пилотом в «Формуле-1». Сергей Сироткин сейчас выступает за «Уильямс», но о его будущем в британской команде пока ничего не известно. С уверенностью можно сказать, что его напарник Лэнс Стролл подпишет контракт с командой «Форс-Индия», так что шансы Сироткина остаться достаточно велики. Однако, как говорит сам российский пилот, в «Формуле-1» ни в чём нельзя быть уверенным до официального объявления. Не исключён вариант, при котором в чемпионате окажутся даже три россиянина — Артём Маркелов уже давно стучится в двери королевских гонок.