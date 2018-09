«Для меня было бы абсурдом отказаться от риска»: Сироткин рассказал о квалификации Гран-при России

Сегодня у нас не было темпа. Я хотел сделать особенный круг, но, к сожалению, допустил ошибку. С нетерпением ждём завтра!

/

Today we did not have enough pace. I wanted to make a special lap, but, unfortunately, I made a mistake. We look forward for tomorrow!#RussianGP#SMPRacingpic.twitter.com/REH6VpYjvX