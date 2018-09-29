«Для меня было бы абсурдом отказаться от риска»: Сироткин рассказал о квалификации Гран-при России

Никто не ожидал от «Уильямс» сильного скачка вперёд в квалификации Гран-при России. Об этом заявил пилот команды Сергей Сироткин, показавший 18-й результат. При этом он отметил, что будет стартовать в воскресной гонке с 13-й позиции, так как несколько гонщиков получили штрафы за смену моторов. Сироткин также оценил свой дебютный сезон в «Формуле-1» и поделился впечатлениями от Сочи.

— Вы показали 18-е время в квалификации. Насколько это ниже или выше ожиданий?

— Это то, где наши ожидания и были, учитывая, что сегодня потеплело, изменилась температура трассы и воздуха. Никаких особенных сюрпризов не произошло. Никто не ожидал сильного скачка вперёд. Мы прекрасно знали, что очень много пилотов получат штрафы за замену моторов, поэтому после первой попытки уже знали, где будем стартовать.

— Вас развернуло на трассе в последней попытке, и вы не улучшили результат… Разочарованы этим?

— Безусловно, я мог бы проехать аккуратно и выступить немного успешнее. Но понимал, что это не позволит мне оказаться выше или ниже. Мы попробовали немножко агрессивный подход. К сожалению, я ошибся, выехал чуть шире, и меня сразу сорвало. Но я делал это намеренно. Я бы мог завершить заезд спокойно и здорово, но это всего лишь квалификация. Мне хотелось проехать особенный круг перед домашними трибунами, ведь я всё равно не рисковал стартовой позицией. Расстроен тем, что не получилось.

— Стартовать вы будете с 13-го места. Это довольно высокого для «Уильямс». Как изменится ваша стратегия на гонку?

— Она не меняется. Это зависит от того, на какой резине решим стартовать и заканчивать гонку. Завтра мы будем агрессивны, будем бороться. Первая десятка начнёт на HyperSoft (самый мягкий комплект шин. — RT), что далеко не оптимальная тактика для этой трассы. Заезд будет интересным. Не хочу быть слишком оптимистичным, но бороться за очки мы будем.

— Насколько на вас давит статус аутсайдера?

— Он появился не сейчас. Мы находимся на данной позиции на протяжении всего сезона. Все уже смирились с тем, что пребываем в очень непростой ситуации, выбраться из которой совсем не так просто. Это неприятное ощущение, но большинство болельщиков понимают, что происходит. Нас продолжают поддерживать, и за это всем большое спасибо.

Сегодня у нас не было темпа. Я хотел сделать особенный круг, но, к сожалению, допустил ошибку. С нетерпением ждём завтра!

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Today we did not have enough pace. I wanted to make a special lap, but, unfortunately, I made a mistake. We look forward for tomorrow!#RussianGP#SMPRacingpic.twitter.com/REH6VpYjvX — Sirotkin Sergey (@sirotkin_sergey) 29 сентября 2018 г.

— Как вы оцениваете свой сезон?

— У меня от него двоякое впечатление. Перед его началом у нас были совсем другие ожидания, никто не предполагал, что мы окажемся там, где мы есть сейчас. Только после Гран-при Бахрейна мы поняли, что стали самой медленной командой чемпионата. Но мы продолжали работать над глобальными проблемами, которые были обнаружены. Лично я очень доволен тем, как мы с этим справились. Если забыть про результаты, то я очень удовлетворён сезоном.

— Сегодня объявлено о возвращении Даниила Квята в «Формулу-1». Какие у вас ожидания от соперничества с ним?

— По-человечески я очень рад за Даню. Он заслужил ещё один шанс. Но что касается соперничества, то неважно, кто сидит в другой машине. Ты добиваешься максимально возможного результата со своей стороны. Есть Квят, нет его, это ничего не меняет.

— Сегодня утром вы колесили по улицам Сочи. Поделитесь впечатлениями от города.

— К сожалению, я мало ездил, только один раз в Красную Поляну. Все мои передвижения ограничены пятью минутами от гостиницы до трассы. В начале карьеры я провёл много времени в Сочи, выступая в картинге, проводя зимние тесты. У меня много друзей и знакомых отсюда. Для меня Сочи — родное место. Из-за этого ещё обиднее, что уикенд такой загруженный и физически не получается побывать в тех местах, с которыми связано много хороших воспоминаний. Вроде я рядом с ними, но времени нет.

— Вы часто опережаете напарника в квалификации. Пилотам это важно?

— И да, и нет. Рано или поздно всё равно увидишь эти цифры. Но для меня важнее собственные темп и скорость. Я чувствую себя комфортно относительно своего партнёра по команде.

— Вы пилотировали на трёх разных машинах в Сочи. Можете сравнить ощущения?

— Это были настолько разные эпохи, что трудно сравнивать. К тому же у меня была очень насыщенная карьера в промежутках между этими событиями. Безусловно, опыт и воспоминания остались. Когда я ездил в Сочи, это был важный для меня день.

— Если бы удалось попасть во второй сегмент квалификации, то вы бы тоже, как «Рено», отсиживались в боксах?

— Начать надо с того, что это лишь «если бы». «Рено» были в боксах, потому что им ничто не угрожало. Если бы я прошёл дальше, то выехал бы на трассу, и тогда бы им тоже пришлось. В итоге ничто бы не повлияло на мою стартовую позицию.

— Не выглядело ли всё слишком абсурдно из-за того, что сразу пять машин не выехали во втором сегменте?

— Я не следил за другими. Для меня было бы абсурдом, если бы я не рискнул в первом сегменте и просто бы проехал круг с небольшим улучшением. Я попытался сделать то, что физически невозможно, и поплатился за это.

— Насколько изменилась трасса с момента пятничных практик?

— Появился «держак» (слой резины на асфальте, который улучшает сцепление шин с трассой. — RT), с каждым заездом трасса меняется в лучшую сторону. Что не всегда подходит нам, но сам факт есть.

— Что нужно, чтобы в «Формуле-1» появлялось больше российских пилотов?

— Нужно подождать. У нас активно развивается автоспорт, есть молодёжная программа SMP Racing, участником которой я являюсь. Есть много молодёжи на разных уровнях карьерных лестниц. Это только вопрос времени, когда появятся новые пилоты.

— Какой будет стратегия завтра?

— Оптимальным будет один пит-стоп. Но многое может случиться на старте. Я не удивлюсь, если пара машин попробуют альтернативный подход. Но это не план «А».