«Очереди за билетами показывают, что мы всё делаем верно»: промоутер Гран-при России об итогах этапа «Формулы-1» в Сочи

На нынешнем Гран-при России удалось целиком заполнить трибуны автодрома зрителями, а выручка от продажи билетов на 70% превысила прошлогоднюю. Об этом в интервью RT сообщил Алексей Титов, генеральный директор промоутерской компании АНО «Росгонки», занимавшейся организацией этапа «Формулы-1» в Сочи. Он также рассказал, какую оценку соревнованиям дал Владимир Путин и когда состоится следующая гонка в России.

— Каковы итоги пятого Гран-при России?

— Нам удалось забить трибуны, и это самый важный показатель успеха. Есть хорошие цифры по билетной выручке. С точки зрения общей организации Гран-при всё прошло на должном уровне. Мы выступили как минимум не хуже предыдущей организации. В каких-то местах удалось превзойти, но были и шероховатости. Работу над ошибками будем обязательно вести. Гран-при России пришёл надолго — до 2025 года, и с каждым разом мы будем стараться улучшить это мероприятие, чтобы сделать его более доступным и приятным для наших зрителей.

— Тяжело ли было заниматься организацией Гран-при после смены управляющей компании?

— Это было жутко интересно. Безусловно, это трудоёмкий процесс, который мы успешно проделали. У нас были сжатые сроки для выполнения ряда задач. Это касалось не только самой подготовки Гран-при, но и эксплуатации автодрома, чтобы он соответствовал всем нормам безопасности. С этим всем мы успешно справились.

— Пользовались ли вы опытом других промоутеров, организующих прочие Гран-при «Формулы-1»?

— Команда «Росгонок» во многом состоит из тех, кто уже организовывал предыдущие гонки. Мы прислушивались к их мнениям, оно было сакраментальным для нас, для нового руководства. Да, мы ездили на другие Гран-при, перенимали мировой опыт, чтобы российский этап соответствовал по уровню веселья остальным.

— Сколько людей посетило Гран-при России?

— Мы пока ведём подсчёты, скоро они будут опубликованы. Но трибуны были заполнены, и выросла на 72% выручка от билетов по сравнению с прошлым годом. Совокупность этих факторов говорит о том, что людей было много, они были счастливы приехать.

Алексей Титов

РИА Новости

© Владимир Трефилов

— Много ли было иностранных болельщиков?

— Да, они тоже приезжают в Сочи. Насколько я знаю, они составили порядка 15% от общего числа.

— Во время соревнований выступали «Ленинград», «Би-2», Баста. Как удалось привлечь их на Гран-при?

— Они сами обрадовались возможности выступить, когда мы поступили с этим предложением. Все исполнители были нашим первым выбором, нам не пришлось их долго уговаривать. Все они с удовольствием откликнулись на нашу просьбу. Билеты тоже просили, мы продали со скидкой.

— В первые дни были огромные очереди за билетами из-за чего болельщики возмущались. Как можете это прокомментировать?

— Это показатель того, что наш продукт востребован. Безусловно, нам надо провести внутреннюю работу и постараться избежать очередей в будущем, корректнее работать с потоком публики. Но я бы смотрел на очереди и с положительной точки зрения. Это показывает, что мы всё делаем верно.

— Есть оценка от руководства «Формулы-1» и Международной автомобильной федерации (FIA)?

— «Формула-1» оценила нас достаточно высоко, все довольны тем, как прошёл этап и его главными показателями. FIA же всегда стандартно довольна работой Российской автомобильной федерации, которая состоит из профессионалов, знающих, как сделать так, чтобы и спортсмены, и зрители были в безопасности.

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— Владимир Путин сказал вам пару слов после гонки?

— Он поблагодарил за хорошо проделанную работу.

— Будет ли и дальше Гран-при России проводиться осенью?

— Да, следующая дата уже есть, это 29 сентября. Это бархатный сезон, в который хочется всех пригласить в Сочи снова. Это отличная возможность погреться в последних лучах сентябрьского солнца.

— Какие будут младшие серии?

— Мы будем бороться за то, чтобы «Формула-2» и GP3 остались. Их присутствие создаёт огромный положительный эффект для болельщиков.

— Как вы восприняли новость о том, что Даниил Квят будет снова выступать в «Формуле-1»?

— Конечно, я обрадовался. Он очень быстрый, хороший пилот, поэтому мы рады, что он снова займёт место в кокпите автомобиля, пускай и не самого быстрого в пелотоне. Чем больше российских пилотов в «Формуле-1», тем лучше для нас всех.

— Насколько сильно влияет фактор своих пилотов на успех Гран-при России?

— Это оказывает очень положительное влияние. Вчера и сегодня трибуны искренне радовались езде и успехам Артёма Маркелова, Никиты Зацепина, выступающих в молодёжных сериях.

— Будет ли меняться конфигурация трассы, видите ли в этом необходимость?

— Такой вопрос сейчас не стоит. Менять трассу сложно, мы находимся в периметре Олимпийского парка. Это и не нужно, в Сочи хорошая трасса. Прошедшие гонки показали, что на этом автодроме тоже может быть интересно и захватывающе. Глобальных изменений не планируем, только прорабатываем разные мелкие технические моменты.

— Возможно ли проведение других крупных международных автогоночных серий? Таких как MotoGP, WEC, Formula E?

— Мы ведём диалоги с различными сериями. Пока это только переговоры. Когда будут достигнуты договорённости, то обязательно об этом объявим. С MotoGP как раз придётся существенно менять трассу, так как она не предназначена для двух колёс. Но пригласить её тоже можно попробовать.

— Вице-премьер Дмитрий Козак говорил, что трасса в Сочи должна использоваться круглогодично. Как это должно выглядеть?

— У нас потрясающий инфраструктурный объект, и он должен быть всегда загружен. Это то, над чем нам надо работать.

— Козак также говорил о возможном появлении российской команды в «Формуле-1». Автодром в Сочи подходит на роль базы для неё?

— Конечно, автодром может стать базой, проблем для этого нет. Вопрос в том, кто будет её строить и на каких условиях.