Гнев Слуцкого, долгожданная победа «Милана» и фанатские беспорядки: итоги воскресных матчей в европейском футболе

«Витесс» Леонида Слуцкого проиграл «Фейеноорду» в матче чемпионата Нидерландов по футболу. Команда российского специалиста из-за удалений доигрывала встречу вдевятером, а также лишилась лучшего бомбардира, который получил перелом. Во Франции поединок между «Монпелье» и «Нимом» был прерван из-за выходки фанатов. А в Борисове БАТЭ в белорусском классико обыграл минское «Динамо».

Нидерланды. Поражение «Витесса» и перелом Матавжа

«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого на старте сезона продолжает демонстрировать нестабильные результаты. На прошлой неделе команда не смогла обыграть аутсайдера «Ден Хааг», а на этой уступила «Фейеноорду».

При этом на перерыв «Витесс» ушёл с минимальным преимуществом в счёте, но во втором тайме пропустил дважды. Победу хозяевам принёс красивый сильный удар Робина ван Перси со штрафного на 87-й минуте.

А уже в добавленное время опытный нападающий получил красную карточку за грубейший подкат в ноги оппоненту.

Это было не первое и не последнее удаление в матче. «Витесс» был вынужден играть в меньшинстве половину второго тайма после того, как судья показал красную Томасу Брунсу, а в самой концовке вторую жёлтую получил Данило Дуки.

Слуцкий работой бригады арбитров остался крайне недоволен и после игры пообщался с судьями на повышенных тонах.

Кроме того, за 15 минут до конца тяжелейшую травму получил лучший бомбардир команды Тим Матавж. Защитник в борьбе за мяч наступил на ногу словенцу, и тот получил перелом малой берцовой кости.

«Это очень неприятная травма, потому что Матавж — лучший нападающий команды. Пока неизвестно, на сколько он выбыл, но мы думаем, что речь идёт о нескольких месяцах», — заявил после игры Слуцкий.

Франция. Беспорядки на трибунах и разгром «Марселя»

Игровой день Лиги 1 оказался омрачён беспорядками, которые фанаты устроили на матче между «Монпелье» и «Нимом». На 81-й минуте болельщики хозяев прорвались на поле, притом что их любимцы к тому моменту крупно вели в счёте.

Агрессивные молодые люди вступили в конфликт с полицейскими, и судья вынужден был увести футболистов в подтрибунное помещение.

К счастью, стражам правопорядка удалось взять ситуацию под контроль, и игру получилось благополучно завершить. Однако теперь набравший три очка «Монпелье» могут ждать серьёзные санкции.

Le match Montpellier - Nîmes a été interrompu à cause de multiples débordements de supporters #MHSCNOpic.twitter.com/n4qDOPN8Lq — L'OlymTeam ⭐️⭐️ (@OlymTeam) 30 сентября 2018 г.

Из других результатов дня следует отметить разгром «Марселя» от «Лилля». «Олимпик» приехал на стадион «Пьер Моруа» в роли фаворита, но после перерыва пропустил три безответных мяча. Правда, два из них хозяева забили с пенальти.

Но это не отменяет того факта, что сражавшийся в прошлом сезоне за выживание «Лилль» набрал очередные три очка и по итогам тура поднялся на второе место.

Испания. Поражение «Вильярреала» и упущенная возможность «Алавеса»

Небогатым на события получилось воскресенье и в испанской Примере. Скромный «Алавес» в случае победы мог догнать «Реал» и «Барселону» в турнирной таблице, но не справился с давлением и уступил «Леванте» — 1:2.

В ходе матча «Алавеса» и «Леванте»

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В очередной раз проиграл «Вильярреал». Команда после ухода Дениса Черышева демонстрирует весьма скромные результаты и в первых семи турах набрала лишь восемь очков.

Зато «Бетис» до шести матчей продлил беспроигрышную серию в чемпионате. Севильцы в концовке вырвали победу над «Леганесом», игроки которого, видимо, просто не успели прийти в себя после сенсационного успеха в матче с «Барселоной».

Германия. Хет-трик исландца и провал «Ганновера»

Тур в Бундеслиге завершился двумя матчами, в которых были зафиксированы одинаковые результаты. «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне и «Аугсбург» разгромили «Ганновер-96» и «Фрайбург» соответственно со счётом 4:1.

При этом в составе «Аугсбурга» хет-триком отметился исландец Альфред Финнбогасон. Нападающий в третий раз в карьере забил три мяча по ходу матча Бундеслиги. При этом один из двух своих предыдущих хет-триков он оформил в другой игре с «Фрайбургом» менее года назад.

Италия. Долгожданная победа «Милана» и подарок президенту

Главным событием дня в Италии стала долгожданная победа «Милана». Подопечные Дженнаро Гаттузо в последний раз побеждали в чемпионате ещё в конце августа и жаждали наконец набрать три очка в Серии А.

В результате красно-чёрных прорвало в матче с «Сассуоло», который отлично начал сезон и подошёл к игре на третьем месте в турнирной таблице.

Игроки «Милана»

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Однако в этот день «Милан» оказался гораздо сильнее. В конце первого тайма счёт открыл Сусо, а сразу после перерыва гости отличились во второй раз. На этом всё стало понятно, и даже гол Филипа Джуричича не спас соперника от разгрома. В составе «Милана» дубль оформил Сусо.

Между тем другая знаковая для «Милана» личность — Филиппо Индзаги — вместе с «Болоньей» сумел добыть важную победу над «Удинезе» в день рождения президента клуба Джо Сапуто.

«Счастлив за наших фанатов, которые гордились нами, и рад, что мы подарили победу нашему президенту Джо Сапуто, который был на трибуне. Надеюсь, это хороший подарок к его дню рождения. Он необыкновенный человек, и любой тренер будет рад работать с ним. Мы заслужили победу, так как сражались до конца. Мы не были согласны на ничью», — цитирует Индзаги Football Italia.

«Болонья» действительно сражалась до конца и вырвала победу на 82-й минуте. Три очка помогли команде немного оторваться от зоны вылета.

Между тем «Фиорентина» не без труда обыграла «Аталанту» и теперь делит третье место в турнирной таблице Серии А с «Сассуоло» и «Интером».

Белоруссия. Победа в память о Капском и гол экс-нападающего «Уфы» в дерби

В соседних странах наиболее интересный матч состоялся в Белоруссии — классико между минским «Динамо» и БАТЭ в Борисове. Хозяева вышли на поле менее чем через неделю после смерти председателя правления клуба Анатолия Капского и рассчитывали одержать победу над принципиальным соперником в память об основателе.

Однако по ходу первого тайма гости неожиданно повели в счёте. Ворота белорусского гегемона удалось поразить экс-нападающему «Уфы» Кеинде Фатаю.

После перерыва всё встало на свои места. Станислав Драгун и Денис Поляков точными ударами принесли победу БАТЭ, почтив память Капского.

«Динамо» же вновь не сумело набрать очков в дерби. Столичный коллектив проиграл борисовчанам четвёртый раз подряд. А обыгрывали БАТЭ в последний раз бело-голубые три года назад.

В нынешнем сезоне борисовчане дважды оставили принципиального соперника ни с чем и близки к тому, чтобы в 15-й раз и в 13-й подряд стать чемпионами страны. За восемь туров до конца сезона команда на 12 очков опережает «Динамо» и солигорский «Шахтёр».