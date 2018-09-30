«Витесс» Слуцкого проиграл «Фейеноорду» в седьмом туре Эредивизи

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Футбольный клуб «Витесс», возглавляемый российским специалистом Леонидом Слуцким, потерпел поражение от роттердамского «Фейеноорда» в матче седьмого тура голландской Эредивизи.
«Витесс» Слуцкого проиграл «Фейеноорду» в седьмом туре Эредивизи
  • © REUTERS/ Ed Sykes

Встреча, прошедшая в Роттердаме, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля.

«Витесс» забил первым. На 32-й минуте отличился Матуш Беро.

Уже во втором тайме «Фейеноорд» сравнял счёт благодаря голу Эрика Боттежина. Победный для команды из Роттердама мяч забил Робин ван Перси.

В составе «Витесса» красные карточки получили Томас Брунс (63-я минута) и Данило Дуки (95-я минута). У «Фейеноорда» на 91-й минуте был удалён ван Перси.

В восьмом туре «Витесс» на своём поле примет «Хераклес», а «Фейеноорд» в гостях сыграет с клубом «Виллем II».

Ранее сообщалось, что «Витесс» вышел в 1/16 финала Кубка Нидерландов, обыграв «Волендам».

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