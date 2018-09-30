Ничья в мадридском дерби, голевой пас Черышева и худший старт МЮ за 29 лет: итоги субботних матчей в европейском футболе

«Реал» и «Атлетико» не выявили победителя в мадридском дерби, а результативная передача Дениса Черышева помогла «Валенсии» обыграть «Реал Сосьедад». «Ливерпуль» и «Челси» сыграли вничью в матче лидеров Английской премьер-лиги (АПЛ), а «Манчестер Юнайтед» потерпел сенсационное поражение от «Вест Хэм», показав худший старт в чемпионате за последние 29 лет. Кроме того, «Бавария» первый раз проиграла в Бундеслиге и уступила лидерство дортмундской «Боруссии», а Александр Головин не сумел помочь «Монако» прервать безвыигрышную серию из семи матчей.

Ничья лидеров и худший старт «Манчестер Юнайтед» за 29 лет

В главном матче тура в Англии встречались «Челси» и «Ливерпуль». Несколько дней назад команды уже сражались в Кубке английской лиги, и удача оказалась на стороне «аристократов». Как тогда признался автор победного гола Эден Азар, его партнёр по команде Н'Голо Канте не хотел бить послематчевые пенальти, поэтому ему пришлось организовать победный мяч. В поединке чемпионата серия 11-метровых коллективам не грозила, поэтому весьма логичным результатом оказалась ничья. На гол всё того же бельгийца мерсисайдцы смогли ответить лишь на 89-й минуте встречи. Точным ударом отметился Дэниел Старридж.

Примечательно, что этот мяч помог Азару выйти в лидеры гонки бомбардиров. Теперь в его активе шесть голов в семи встречах, причём два из них стали результатом метких ударов с точки.

Также одной из главных интриг было состояние «Манчестер Юнайтед» после обидного поражения в Кубке английской лиги от «Дерби Каунти». К сожалению болельщиков популярного клуба, их любимцы в очередной раз не смогли добиться нужного результата и уступили со счётом 1:3 в гостевом матче с «Вест Хэм». Причём снова со знаком минус отметился защитник манкунианцев Виктор Линделёф, отправивший мяч в собственные ворота.

Подопечные Жозе Моуринью потерпели третье поражение и выдали худший старт в АПЛ за последние 29 лет. После семи туров в их активе всего десять очков. В последний раз они набирали меньше баллов (семь) в сезоне-1989/90.

При этом португальский наставник в очередной раз обвинил в неудаче арбитров, отметив, что первый мяч «Вест Хэм» забил из положения «вне игры», а третий — после нарушения правил.

Другие топ-клубы записали на свой счёт уверенные победы, отправив в ворота своих соперников по два безответных мяча. Так, гол одного из лучших голеадоров лиги, Серхио Агуэро, помог «Манчестер Сити» обыграть «Брайтон энд Хоув Альбион», дубль Гарри Кейна принёс «Тоттенхэму» победу над «Хаддерсфилдом», а «Арсенал» расправился с «Уотфордом». Причём оба взятия ворот подопечные Уная Эмери произвели в период с 81-й по 83-ю минуту.

Ничья в дерби и серия неудач «Барселоны»

Безусловно, самым ожидаемым событием уикенда в Испании было мадридское дерби. После обидного поражения в Суперкубке Европы футболисты «Реала» были полны решимости отомстить соперникам и на протяжении всего матча показывали более атакующий футбол, а «Атлетико» традиционно пытался отвечать резкими контрвыпадами. В ходе одного из таких Антуан Гризманн имел прекрасный шанс отличиться, но не смог переиграть Тибо Куртуа. В целом боевой настрой коллективов отлично показал эпизод, в котором капитану «сливочных» Серхио Рамосу разбили лицо.

На второй тайм «Реал» вышел без получившего травму Гарета Бэйла, но преимущество королевского клуба стало ещё более весомым. Завершался матч и вовсе осадой владений Яна Облака. Прекрасный момент открыть счёт имел Даниэль Карвахаль, но его удар из-за пределов штрафной угодил точно в голкипера. Изменить цифры на табло не помог даже выход на поле талантливого бразильца Винисиуса Жуниора, и противостояние двух клубов из Мадрида 18-й раз в истории завершилось вничью.

Футболист «Реала» Лука Модрич и игрок «Атлетико» Диего Коста

© Real Madrid Official Twitter

Продолжает лихорадить «Барселону». На этот раз подопечные Эрнесто Вальверде лишь в концовке ушли от поражения в матче с «Атлетико» из Бильбао. На гол Оскара де Маркоса блауграна ответила точным ударом Мунира Эль-Хаддади. На данный момент безвыигрышная серия каталонцев в Примере насчитывает три матча. В двух предыдущих турах они уступили «Леганесу» и сыграли вничью с «Жироной».

Долгожданную первую победу в чемпионате одержала «Валенсия». Перед седьмым туром «летучие мыши» имели в активе пять ничьих и одно поражение, но наконец смогли разорвать порочный круг.

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Непосредственное участие в этом принял Денис Черышев, который сделал передачу на автора единственного гола в матче с «Реал Сосьедад» Кевина Гамейро. Поединок изобиловал жёсткими стыками, в результате главный арбитр встречи Хесус Хиль Монсано показал восемь жёлтых карточек, одна из которых досталась российскому легионеру. При этом баски имели отличный шанс сравнять счёт. На 67-й минуте подопечные Асьера Гаритона заработали право на 11-метровый удар, однако реализовать его не сумели.

Продлила свою победную серию и «Севилья». После сенсационного разгрома «Реала» андалусийцы отправились в гости к «Эйбару» и снова не испытали серьёзных проблем. Встреча завершилась со счётом 3:1, а дублем отметился Эвер Банега. Экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес появился на поле на 83-й минуте, но результативных действий не показал.

Также этот матч запомнился крайне неприятным эпизодом в компенсированное время. Во время празднования третьего гола «Севильи» на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» на трибунах обрушилось заграждение, и фанаты рохибланкос упали на футбольное поле. Пострадали восемь человек, но, к счастью, серьёзных травм никто не получил.

Победа «Ювентуса» над «Наполи» и римское дерби

Центральным матчем седьмого тура Серии А стала встреча между лидерами первенства — «Ювентусом» и «Наполи». Действующий чемпион взял у своих соперников реванш за поражение в апрельском матче и уверенно победил со счётом 3:1. Дублем отметился Марио Манджукич, а Криштиану Роналду показал себя блестящим ассистентом. Сначала он отдал голевой пас на хорвата, а после — на Леонардо Бонуччи. При этом неаполитанцы доигрывали встречу вдесятером — за вторую жёлтую карточку был удалён Марио Руй.

Для подопечных Массимилиано Аллегри эта победа стала седьмой в нынешнем сезоне. «Старая синьора» ещё ни разу не потеряла очки в нынешнем первенстве и уже на шесть баллов опережает «Наполи».

Также в субботу прошла очередная серия одного из самых ожесточённых противостояний итальянского футбола. В римском дерби «Рома» обыграла «Лацио» и продлила беспроигрышную серию в дуэли со своим главным соперником до четырёх встреч. В последний раз джаллоросси уступали в марте 2017 года, а бьянкочелести не помог даже гол их лучшего бомбардира Чиро Иммобиле. Подопечные Эусебио Ди Франческо ответили на него тремя точными ударами в исполнении Лоренцо Пеллегрини, Александара Коларова и Федерико Фасио.

Начинает приходить в себя и «Интер». В последних четырёх матчах подопечные Лучано Спаллетти одержали четыре победы, на этот раз расправившись с «Кальяри». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу нерадзурри. Автором победного гола стал аргентинский вундеркинд Лаутаро Мартинес. 21-летний форвард записал на свой счёт первый мяч за новый клуб.

Первое поражение «Баварии» и сила воли «Боруссии»

Шестой тур немецкой Бундеслиги начался с сенсационного поражения действующего чемпиона. После четырёх побед на старте «Бавария» сначала неожиданно свела вничью поединок с «Аугсбургом», а после и вовсе уступила «Герте». Мюнхенцы нанесли 11 ударов по воротам противника, но не смогли ни разу попасть в створ. Берлинцы же были гораздо успешнее: с пенальти отличился Ведад Ибишевич, а окончательный счёт установил Ондрей Дуда.

Матч «Герта» — «Бавария»

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«Герта» сравнялась с «Баварией» по очкам, а на первое место вырвалась дортмундская «Боруссия». К 65-й минуте подопечные Люсьена Фавра в гостях уступали «Байеру» со счётом 0:2, однако в оставшееся время четырежды поразили ворота Лукаша Градецки. Автором одного из голов стал Марко Ройс, а дубль оформил новобранец команды Пако Алькасер. К слову, в чемпионате испанец показывает чудеса результативности, отметившись тремя мячами в трёх матчах.

Улучшил своё положение и «РБ Лейпциг», который обыграл «Хоффенхайм» благодаря двум голам Юссуфа Поульсена. А вот «Вердер» упустил шанс составить пару «Боруссии» во главе первенства. Подопечные Флориана Кофельдта в гостях уступили одному из аутсайдеров — «Штутгарту». Причём бременцы завершали этот матч вдесятером — за второй горчичник с поля был изгнан Милош Велькович.

Соперник «Локомотива» по группе Лиги чемпионов смог набрать первые очки в чемпионате Германии. В пяти турах «Шальке 04» потерпел пять поражений и опустился в конец турнирной таблицы. В субботу подопечные Доменико Тедеско сломили сопротивление «Майнца», а автором единственного гола стал Алессандро Шёпф. Для 24-летнего футболиста этот мяч стал десятым в карьере в матчах первой Бундеслиги.

Фиаско «Монако» и восьмая победа ПСЖ

Переходя в состав «Монако», Александр Головин вряд ли мог представить, что после восьми туров его новый коллектив будет находиться в зоне вылета Лиги 1. Однако к матчу с «Сент-Этьеном» команда подходила всего с шестью баллами в активе и располагалась на 18-м месте в турнирной таблице.

Поединок со стефануа положения дел не изменил. Коллектив Леонарду Жардима в очередной раз плохо действовал в атаке, грубо ошибался в обороне, за что и был дважды наказан. Дублем отметился тунисец Вахби Хазри, который летом пополнил состав команды.

Российский футболист Александр Головин, выступающий в «Монако», в матче с «Сент-Этьеном»

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Примечательно, что оба мяча прошли в отсутствие Головина. Александр был брошен в бой лишь на исходе часа поединка. Но запомниться чем-то опасным полузащитнику не удалось. Его попытки обострить игру раз за разом тонули в ошибках его партнёров. Причём монегаски должны быть довольны, что встреча завершилась с разницей лишь в два мяча. «Сент-Этьен» имел массу возможностей довести счёт до очень крупного, но Луа Дьони и Реми Кабелля подвела реализация.

Непререкаемый лидер французского футбола в гостях уверенно обыграл команду из Ниццы. «Пари Сен-Жермен» трижды поразил ворота соперника, а автором дубля стал Неймар. Кроме того, на протяжении получаса хозяева играли в меньшинстве из-за удаления Вилана Сиприена.

Примечательно, что один из представителей знаменитого парижского трио — Эдинсон Кавани — остался на скамейке запасных в компании Джанлуиджи Буффона. Однако это не помешало подопечным Томаса Тухеля продлить свою победную серию до восьми встреч.

«Лион» оступился в поединке с одним из аутсайдеров чемпионата, «Нантом». «Ткачи» отличились уже на 22-й минуте встречи, но ровно 40 минут спустя пропустили ответный мяч. Шанс добыть для своей команды три очка имел Набиль Фекир, но его удар с 11-метровой отметки не достиг цели.