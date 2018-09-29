Во время матча Примеры «Эйбар» — «Севилья» обрушилось ограждение на трибуне

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Во время матча седьмого тура испанской Примеры между «Эйбаром» и «Севильей» произошло обрушение ограждения на одной из трибун стадиона.
Во время матча Примеры «Эйбар» — «Севилья» обрушилось ограждение на трибуне
  • Reuters

Инцидент произошёл в середине второго тайма. Во время празднования гола Эвера Банеги на стадионе «Мунисипаль де Ипуруа» в Эйбаре сломался забор, и фанаты севильской команды рухнули на футбольное поле.

Как сообщает Marca, двух человек унесли на носилках для оказания медицинской помощи.

Через семь минут матч был возобновлён и в итоге завершился победой «Севильи» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не смогла победить в третьем матче Примеры подряд, сыграв вничью с «Атлетиком».

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