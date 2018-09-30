«Милан» впервые с августа победил в матче чемпионата Италии по футболу, разгромив «Сассуоло»

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В матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу «Милан» на выезде разгромил «Сассуоло» со счётом 4:1.
«Милан» впервые с августа победил в матче чемпионата Италии по футболу, разгромив «Сассуоло»
  • Reuters

Забитыми мячами в составе победителей отметились полузащитник Фрэнк Кесси, а также форварды Саму Кастильехо и Сусо, оформивший дубль.

Этот успех стал для подопечных Дженнаро Гаттузо первым с августа 2018 года в рамках итальянского чемпионата. Набрав девять очков, «Милан» поднялся на десятую строчку турнирной таблицы, которую команда делит с «Торино» и СПАЛ.

Ранее сообщалось, что «Интер» одержал победу над «Кальяри» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

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