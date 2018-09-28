Запрещённый приём: отцу Нурмагомедова отказали в американской визе

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова Абдулманап не сможет посетить чемпионский поединок сына с Конором Макгрегором, который состоится 6 октября в Лас-Вегасе. Нурмагомедову-старшему не выдали американскую визу после собеседования в посольстве США в Стамбуле. Ранее специалиста лишили въездного документа без объяснения причин.

Хабиб Нурмагомедов во время «боя века» с Конором Макгрегором останется без поддержки одного из самых важных людей в своей жизни и карьере — отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Об этом стало известно в пятницу днём.

Нурмагомедов-старший пытался получить американскую визу, чтобы иметь возможность посетить поединок в Лас-Вегасе, который состоится уже 6 октября, но так и не сумел этого сделать.

Последней надеждой Абдулманапа на получение нужных документов стала Турция. Именно туда он отправился, чтобы пройти необходимое собеседование. Ещё за пару дней до итогового вердикта Нурмагомедов-старший обнадёживал болельщиков, отмечая, что шансы на положительный исход остаются.

«Десять дней до боя, отличное состояние и отличный вес. Есть ли шанс получить визу? На всё воля всевышнего. 28 числа в 9:30 утра в Стамбуле собеседование в посольстве США», — писал он в Instagram.

Однако после собеседования ему было отказано в визе.

«Отказали», — цитирует Нурмагомедова-старшего ТАСС.

При этом сам Хабиб до конца пытался сделать всё возможное для возвращения Абдулманапу американской визы, которой тот был лишён без объяснения причин.

В августе спортсмен попросил о помощи в решении данного вопроса главу UFC Дану Уайта. Боец разместил в своём аккаунте в Instagram фотографию, на которой функционер запечатлён вместе с президентом США Дональдом Трампом — с намёком на то, что глава государства может помочь решить этот вопрос.

«Дана, пожалуйста, попроси Дональда Трампа предоставить моему отцу визу», — написал Нурмагомедов-младший.

А уже через неделю Хабиб заявил, что вопрос решён положительно, и опубликовал коллаж, на котором Трамп держит визу для его отца.

«Спасибо большое, Дана Уайт. Вы великолепны», — написал россиянин.

Однако слова спортсмена, похоже, оказались всего лишь шуткой, поскольку на самом деле документ его отец так и не получил. Прежде чем обратиться в Турцию, Абдулманап пытался оформить визу через Польшу.

«Я могу получить визу на бой Хабиба. Через два дня получаю «шенген», вылетаю в Польшу и пытаюсь сделать визу в Америку», — заявил Нурмагомедов-старший.

К сожалению, и эта поездка не увенчалась успехом. Американский документ мужчина так и не получил, несмотря на многочисленные просьбы Хабиба помочь ему с решением данного вопроса.

«Вышел с флагом России, а через год лишили визы»

Впрочем, Нурмагомедову-младшему не привыкать выходить в октагон, не имея возможности пообщаться в своём углу с отцом и тренером.

Об отзыве американской визы у Абдулманапа стало известно ещё в феврале прошлого года перед готовящимся поединком Хабиба с Тони Фергюсоном. Тот бой также должен был пройти в Лас-Вегасе.

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В интервью RT Абдулманап заявил, что в посольстве США причины такого шага ему не назвали.

«Не дали и не дали. Американцы ни у кого ничего не спрашивают и ничего никому не объясняют. Поэтому сложно говорить на эту тему. Абсолютно не удивлён. За прошедший год я был и в Англии, и в Нидерландах, и в Германии. Ну а в США не пускают... Не бывает же так, что пять раз отказывают в получении визы, а на шестой неожиданно зажигают зелёный свет», — отмечал Адблуманап.

Причём визы не получили и два кузена Хабиба (двоюродный брат Шамиль Завуров и троюродный брат Магомедрасул Хасбулаев), которые также собирались посетить бой в США. В итоге поединок вовсе не состоялся из-за возникших у россиянина проблем со здоровьем, связанных с резкой сгонкой веса.

Чуть позже тренер предположил, что виной всему стали два российских флага, которые он пронёс на поединок другого отечественного бойца Ислама Махачёва.

«Когда начались все эти политические события, связанные с Украиной, когда Крым вошёл в состав России, в отношении отечественных спортсменов и тренеров стали придумывать различные санкции. Когда Ислам Махачёв выиграл бой, мне сказали: «Никаких флагов». Мне запретили вынести российский флаг. Тогда это были только первые ласточки санкций. И я вышел с флагом, несмотря ни на что. Меня предупредили, чтобы я этого больше не делал, пригрозили штрафом. Через год меня лишили права въезда на территорию США. Сейчас я добиваюсь получения визы. Мне помогают», — говорил отец Нурмагомедова.

По его словам, попросить лишить его визы могло руководство UFC.

«Не исключаю, что в этом может быть замешана UFC, но доказательств у меня никаких нет, так что я не могу это утверждать. Есть некоторые моменты, которые наталкивают на такие мысли. Например, почему-то флаг России нельзя выносить в октагон или на церемонию взвешивания, а, допустим, флаги Польши или Эстонии можно», — приводит слова Нурмагомедова-старшего «Спорт-Экспресс».

К счастью, отсутствие отца не мешает Хабибу регулярно одерживать победы. В частности, на пути к поединку с Макгрегором россиянин одолел американца Эла Яквину в Нью-Йорке. А отцу пришлось переживать за сына вместе с семьёй.