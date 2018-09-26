Отец Нурмагомедова сообщил, что попытается получить визу США в Турции
- globallookpress.com
Об этом он рассказал в своём Instagram.
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Как только не называл на пресс-конференции меня и Рамзан Ахматовича Макгрегор . Не знаю почему он обошёл без комментариев Ахмед Цумада . Все таки он должен понят 6 октября с Хабибом должен выяснять отношения . Весь мир видел кто нервничал , кому кто в голову залез . 10 дней до боя отличное состояние и отличный вес . Есть шанс получит визу ??? На все воля Всевышнего 28 . 9-30 в Стамбуле собеседование в посольстве США.
«Есть шанс получить визу? В посольстве США в Стамбуле решится», — написал Нурмагомедов-старший.
Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.
Ранее в Чечне прокомментировали слова Макгрегора в адрес Кадырова и отца Нурмагомедова.