Отец Нурмагомедова сообщил, что попытается получить визу США в Турции

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил, что попытается получить визу США в Стамбуле.
Отец Нурмагомедова сообщил, что попытается получить визу США в Турции
  • globallookpress.com

Об этом он рассказал в своём Instagram.

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Как только не называл на пресс-конференции меня и Рамзан Ахматовича Макгрегор . Не знаю почему он обошёл без комментариев Ахмед Цумада . Все таки он должен понят 6 октября с Хабибом должен выяснять отношения . Весь мир видел кто нервничал , кому кто в голову залез . 10 дней до боя отличное состояние и отличный вес . Есть шанс получит визу ??? На все воля Всевышнего 28 . 9-30 в Стамбуле собеседование в посольстве США.

Публикация от Abdulmanap_nurmagomedov (@abdulmanap.nurmagomedov)

«Есть шанс получить визу? В посольстве США в Стамбуле решится», — написал Нурмагомедов-старший.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее в Чечне прокомментировали слова Макгрегора в адрес Кадырова и отца Нурмагомедова.

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