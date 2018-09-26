Отец Нурмагомедова сообщил, что попытается получить визу США в Турции

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Абдулманап сообщил, что попытается получить визу США в Стамбуле.

Об этом он рассказал в своём Instagram.

«Есть шанс получить визу? В посольстве США в Стамбуле решится», — написал Нурмагомедов-старший.

Поединок между Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором состоится в Лас-Вегасе 6 октября.

Ранее в Чечне прокомментировали слова Макгрегора в адрес Кадырова и отца Нурмагомедова.