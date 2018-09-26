В Чечне прокомментировали слова Макгрегора в адрес Кадырова и отца Нурмагомедова

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров прокомментировал поведение ирландца Конора Макгрегора на пресс-конференции перед поединком за титул Абсоютного бойцовского чемпионата (UFC) с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Мы отдаём ему должное. Он большой мастер, но в последнее время показывает себя как эпатажный клоун, возомнивший из себя непревзойдённого шоумена. Ирландец не в меру амбициозен», — приводит слова политика «Говорит Москва».

Он также прокомментировал оскорбления Макгрегора в адрес Рамзана Кадырова и отца Нурмагомедова.

«Этим он, видимо, пытался заработать сомнительные очки. Этот факт лично меня наводит на тревожную мысль о его психическом здоровье. Это никаким образом не задевает ни честь, ни достоинство нашего лидера. Макгрегор настолько мелок в данных параллелях, что даже произносить его имя рядом с Кадыровым — неоправданная роскошь. Пусть останется на совести Макгрегора. В тот непристойный образ, который он сам себе сделал, не вписываются даже эти извинения. Я не считаю Макгрегора настолько цельной личностью, чтобы он прям так раскаялся и стал где-то извиняться. Хотя, если бы он извинился, это был бы поступок мужчины», — добавил Умаров.

Напомним, что во время пресс-конференции Макгрегор назвал Кадырова диктатором и безумным человеком.

Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится в Лас-Вегасе 6 октября. На данный момент чемпионским поясом владеет российский спортсмен.

Ранее стал известен судья, который обслужит поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором.