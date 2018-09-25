Стал известен судья, который обслужит поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором
- Reuters
Как сообщает MMA Junkie, арбитром в октагоне назначен Хёрб Дин, который за это получит $1900.
Судьями поединка будут Дерек Клири, Сэл Дамато и Юничиро Камихо, которые заработают по $1600.
Бой Нурмагомедов — Макгрегор состоится в Лас-Вегасе 6 октября. На данный момент чемпионским поясом владеет российский спортсмен.
Ранее российский боец UFC Лобов сказал, что Макгрегор может легко побороть Нурмагомедова и победить в партере.