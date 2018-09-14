Точное попадание: сборная России выиграла девять золотых медалей на чемпионате мира по стрельбе

В Южной Корее завершился чемпионат мира по стрельбе. Сборная России заняла первое место в медальном зачёте в олимпийских дисциплинах. При этом в общем зачёте национальная команда показала второй результат, завоевав девять наград высшей пробы. В смешанном турнире по стрельбе из пневматического пистолета победителями стали Виталина Бацарашкина и Артём Черноусов. Сергей Каменский завоевал золото в стрельбе из пневматической винтовки, а Юлия Каримова сенсационно одержала победу в финале по стрельбе из винтовки с трёх положений.

В южнокорейском Чханвоне завершился чемпионат мира по стрельбе. Это единственный индивидуальный вид спорта, в котором главное соревнование проходит раз в четыре года — только представителям стендовой стрельбы положен отдельный турнир по нечётным годам. По сравнению со многими другими состязаниями стрелковый мундиаль чрезвычайно масштабен — на нём разыгрывается больше ста комплектов наград, а число участников приближается к двум тысячам.

Особое внимание на чемпионате мира приковано к тем дисциплинам, которые имеют статус олимпийских. Всего их в пулевой и стендовой стрельбе 15. Во-первых, по результатам на мировом форуме можно определить будущих фаворитов Олимпиады в Токио. Во-вторых, в Чханвоне происходил розыгрыш олимпийских квот. Хотя в течение следующего сезона у стрелков будет много шансов отобраться на Игры, этой возможностью лучше воспользоваться как можно раньше.

После Олимпиады в Рио-де-Жанейро набор олимпийских дисциплин претерпел изменения. Сразу три вида программы у мужчин — пистолет с 50 метров, винтовка лёжа с 50 метров и дубль-трап — были вычеркнуты, чтобы уравнять количество мужских и женских комплектов наград. Вместо них были впервые введены смешанные командные соревнования по стрельбе из пневматического пистолета, пневматической винтовки и трапу.

Для сборной России новые дисциплины оказались очень прибыльными на прошедшем чемпионате мира. Анастасия Галашина и бронзовый призёр Олимпиады в Рио Владимир Масленников стали бронзовыми призёрами в стрельбе из винтовки, уступив только двум китайским дуэтам.

Серебряному олимпийскому призёру Виталине Бацарашкиной и Артёму Черноусову удалось стать чемпионами мира в стрельбе из пистолета. В финальных соревнованиях на выбывание они установили мировой рекорд, набрав 488,1 балла. Их успех был абсолютно закономерен — позднее россияне выиграли награды и в личных состязаниях.

Командный турнир по трапу тоже добавил медаль в копилку сборной. Алексей Алипов и Екатерина Рабая заняли второе место. Эта награда станет особенной в коллекции спортсменов, так как ей предшествовала длительная и непростая история.

Сборную по стендовой стрельбе весь сезон лихорадило — по решению Стрелкового союза России спортсмены пропускали соревнования, на которые были готовы ехать, а Алипов до последнего не был включён в состав команды, хотя показывал высокие личные результаты. Финальный этап подготовки к чемпионату мира был сорван из-за нехватки патронов для стрельбы и из-за отменённого рейса между Якутском и Сеулом, которым спортсмены должны были лететь на соревнования. Несмотря на целый ворох проблем, произошедших в стендовой стрельбе, Алипов и Рабая поднялись на пьедестал почёта.

В личных олимпийских дисциплинах россияне завоевали ещё четыре медали, в том числе две золотые. Чемпионом мира в стрельбе из пневматической винтовки с десяти метров стал Сергей Каменский, который известен любителям стрельбы своим неудачным выступлением на Олимпиаде в Рио. Тогда в стрельбе из стандартной винтовки он упустил золото на последнем выстреле. В Чханвоне Каменский сразу сделал себе задел идеальными попаданиями на 10,9 и 10,8 балла, благодаря чему ещё одна осечка в последней серии не привела к потере золота.

«Я всё ещё трясусь, это был восхитительный финал. Последний выстрел? Такое бывает. Иногда везёт, иногда нет. Я создал себе большое преимущество перед этим неудачным выстрелом, так что я смог отыграться. Так что последний выстрел стал счастливым», — сказал 30-летний стрелок.

Большой сюрприз преподнесла Юлия Каримова. Женская винтовка — это самая слабая дисциплина в сборной России. Даже выход в финал является для девушек огромным достижением. Каримовой, занимавшей 40-е место в мировом рейтинге стрельбы с трёх позиций, удалось не просто попасть в первую восьмёрку. Она безупречно провела серии выстрелов лёжа и с колена, после чего удерживала первое место в стрельбе стоя на выбывание. Раньше лучшим результатом 24-летней спортсменки было пятое место на этапе Кубка мира, а теперь ей удалось выиграть золото мирового первенства в олимпийской дисциплине.

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Черноусов и Бацарашкина к командному золоту позднее добавили личные серебряные медали. 21-летней спортсменке награда досталась после умопомрачительной дуэли с украинкой Еленой Костевич. Россиянка долгое время вела в финале стрельбы из пистолета с 25 метров благодаря серии из 21 попадания подряд. Постепенно Костевич её догнала, и спортсменки завершили финал с одинаковым результатом. Судьбу золота пришлось решать в «перестрелке». Девушки провели ещё по три серии выстрелов, и только тогда чемпионкой мира стала Костевич, у которой к концу соревнований сломался пистолет, а Бацарашкина получила серебро.

В таком же драматичном стиле упустил победу и Черноусов. Он вёл на протяжении всего финала стрельбы из пневматического пистолета, и только после заключительной серии выстрелов одинаковую с ним сумму баллов набрал великий Чин Джон О — четырёхкратный олимпийский чемпион. Дополнительным выстрелом хозяин соревнований прибавил себе 10,3 балла, а Черноусов — только 9,5. 22-летний россиянин занял второе место.

«Я потерял контроль, не хватило внимания. Отметки от выстрелов стали походить на круг. Честно говоря, я был слегка не в форме, уже устал. Я знаю, что могу выступать ещё лучше. Впереди у меня ещё будут лучшие финалы», — прокомментировал выступление Черноусов.

Сборная России заняла первое место в медальном зачёте, если учитывать только результаты в олимпийских дисциплинах. Ни одна команда не догнала россиян ни по количеству золота, ни по общему числу наград. Также россияне завоевали больше всего квот на Олимпиаду в Токио — они будут представлены как минимум в девяти видах программы, чего ни одной стране не удалось достичь на этом чемпионате мира.