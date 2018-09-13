Злой «волшебник»: Саторански помог сборной Чехии по баскетболу победить Россию в отборочном матче Кубка мира

В первом матче решающей стадии отборочного турнира Кубка мира по баскетболу 2019 года, который пройдёт в Китае, сборная России на выезде уступила команде Чехии со счётом 78:80. Исход встречи решил бросок защитника клуба НБА «Вашингтон Уизардс» Томаша Саторански за пять секунд до окончания основного времени.

Со Шведом, но без «больших»

Перед началом второго и решающего раунда квалификации Кубка мира по баскетболу у болельщиков российской сборной было достаточно поводов для оптимизма. Во-первых, потому что подопечные Сергея Базаревича начинали на проходной третьей строчке турнирной таблицы группы К и должны были сразиться с отнюдь не самыми грозными оппонентами — командами Чехии, Болгарии и Финляндии. Во-вторых, в национальную команду впервые за долгое время приехал звёздный защитник Алексей Швед. Принять участие в матчах первой стадии отбора ему помешали контрактные обязательства перед «Химками», выступающими в Евролиге, но сейчас, ещё до начала клубного сезона, тренерский штаб отечественной дружины может рассчитывать на одного из лучших исполнителей Старого Света.

Тем не менее хватало у российской сборной и проблем, в первую очередь в передней линии. Задолго до сентябрьского международного окна стало известно, что национальной команде не поможет Тимофей Мозгов: летом её ведущий центровой сменил клубную прописку в НБА и попросил у Базаревича время на решение бытовых вопросов, связанных с переездом из Нью-Йорка в Орландо.

Непосредственно в ходе тренировочного сбора, предшествовавшего поединкам с Чехией и Болгарией, травмировался тяжёлый форвард Пётр Губанов, качественным сезоном-2017/18 в составе «Нижнего Новгорода» заслуживший контрактное предложение от «Химок». Поэтому в Пардубицу команда отправилась с четырьмя номинальными «большими», лишь двое из которых (Семён Антонов из ЦСКА и Владимир Ивлев, представляющий «Локомотив-Кубань») регулярно выходят на площадку в матчах с приставкой «топ».

Поскольку противостоять парням Базаревича предстояло в том числе и Яну Веселы из «Фенербахче», считающемуся едва ли не сильнейшим пятым номером в европейском баскетболе, преимущество сборной Чехии в габаритах не могло не сказаться на итоговом результате. Нет, член первой символической сборной минувшего розыгрыша Евролиги не отметился феноменальными цифрами в итоговом протоколе, завершив встречу со скромными по собственным меркам девятью очками и пятью подборами в активе. Но во многом именно колоссальный объём проделанной им работы позволил хозяевам площадки установить тотальное доминирование в трёхсекундной зоне и, как следствие, выиграть сражение на щитах с ужасающей разницей — 44:21.

Решающее попадание

Почему это важно? Дело в том, что чехи уступили сборной России во многих ключевых компонентах, в частности в эффективности бросков с игры (44 против 49%), и совершили в два раза больше потерь, нежели отечественные баскетболисты (11 против пяти). Но за счёт агрессивной игры на чужом щите команда опытного по европейским меркам наставника Ронена Гинсбурга получила 18 дополнительных владений. И, грубо говоря, компенсировала нехватку качества при завершении атак банальным количеством.

Это позволило Чехии пережить провал во второй четверти, за которую команда набрала всего десять очков и упустила незначительное преимущество в счёте, добытое в стартовом отрезке. Это же в совокупности с жёсткой обороной и куражом Яромира Бохачика, ставшего с 19 баллами самым результативным игроком встречи, позволило ответить на рывок россиян в середине третьей десятиминутки, когда серия точных трёхочковых в исполнении Дмитрия Хвостова принесла гостям перевес в девять очков. Между прочим, наибольший для обеих сборных по ходу поединка.

Минимальный разрыв в счёте и 21 смена лидера (почти все они случились уже после большого перерыва) стали прелюдией к напряжённой концовке, судьбу которой, как и должно было произойти в матче более или менее равных соперников, решил один бросок. За авторством, что абсолютно закономерно, Томаша Саторански — единственного на две команды действующего баскетболиста НБА, на клубном уровне выступающего за «Вашингтон Уизардс».

В последней атаке сборной Чехии в основное время матча при равном счёте на табло защитник остался на периметре против Антонова, обыграл его, пользуясь преимуществом в скорости, и уверенно забил в проходе за пять с небольшим секунд до финальной сирены.

При «-2» у Базаревича, весьма грамотно использовавшего не самый богатый выбор исполнителей на скамейке запасных для усиления игры в течение всех 40 минут, оставались и отчаянно необходимый в таких ситуациях тайм-аут, и палочка-выручалочка в лице Шведа, способного реализовать даже самый невероятный бросок в решающие мгновения любой встречи. Но Алексей, увы, ещё не успел набрать оптимальные кондиции, а потому и не забил, подытожив невыразительную со снайперской точки зрения встречу девятым промахом с периметра в десяти попытках.

Непростой расклад

Само по себе поражение в Пардубице практически никак не повлияло на шансы сборной России пробиться на Кубок мира — чехи изначально не рассматривались в качестве главных конкурентов отечественных баскетболистов, поскольку они великолепно провели первый раунд квалификации (баланс побед и поражений 5-1 против российских 3-3 говорит сам за себя) и имеют все шансы завоевать путёвку на турнир задолго до окончания отбора.

Другое дело, что в параллельных встречах победили и финны, и команда Болгарии, на домашней площадке сенсационно обыгравшая Францию с Нандо де Коло и Николя Батюмом в составе. Эти результаты отбросили дружину Базаревича на непроходное четвёртое место в группе и до предела увеличили значимость поединка с болгарами, который состоится в ближайшее воскресенье, 16 сентября, в подмосковных Химках.

В нём Шведу с товарищи уступать нельзя ни при каких обстоятельствах — ведь вопрос участия представителей клубов Евролиги в матчах национальных команд посреди сезона по-прежнему открыт, а достойной альтернативы Алексею и баскетболистам ЦСКА в России, к сожалению, пока нет.