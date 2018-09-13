Бросок Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в отборе КМ-2019

Короткая ссылка
Сборная России по баскетболу потерпела поражение от национальной команды Чехии в матче группового этапа квалификации Кубка мира 2019 года.
Бросок Саторански за пять секунд до сирены принёс сборной Чехии победу над Россией в отборе КМ-2019
  • Reuters

Встреча, прошедшая в чешской Пардубице, завершилась со счётом 80:78 в пользу хозяев площадки.

За пять секунд до финальной сирены при счёте 78:78 победный для чехов мяч забросил Томас Саторански.

Наибольшую результативность в составе сборной России показал Дмитрий Хвостов, набравший 18 очков. В активе Алексея Шведа — 16 очков, ещё 11 очков в копилку команды принёс Дмитрий Кулагин.

За Чехию 19 очков набрал Яромир Богачик. В активе Саторански 16 очков, ещё 13 баллов своей команде принёс Блейк Шильб.

Следующим соперником подопечных Сергея Базаревича в рамках квалификации КМ-2019 станет сборная Болгарии. Матч состоится 16 сентября.

Ранее Виталий Фридзон рассказал о подготовке сборной России к сентябрьским играм квалификации ЧМ-2019.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить