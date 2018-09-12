Капитан сборной России по баскетболу рассказал о подготовке к играм квалификации ЧМ-2019

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Чемпион Евролиги и бронзовый призёр Олимпийских игр Виталий Фридзон, капитан сборной России по баскетболу, в беседе газете «Известия» рассказал о команде в преддверии игр с Чехией и Болгарией в рамках квалификации чемпионата мира 2019 года.
Капитан сборной России по баскетболу рассказал о подготовке к играм квалификации ЧМ-2019
  • РИА Новости

«В команде всегда хорошая атмосфера, и нынешний сбор не стал исключением. Постепенно набираем игровой ритм, надеюсь, что будем готовы к двум этим матчам. Понимаем, что надо побеждать, и мы сделаем всё для этого», — заявил он.

По его словам, сборной будет тяжеловато без основного центрового Тимофея Мозгова, но команда понимает его ситуацию — он переехал в новый город, перешёл в новый клуб, где нужно с первых дней проявлять себя.

«Поэтому для него лучше остаться в Орландо. При этом Тимо всегда с удовольствием приезжает в сборную, когда у него есть такая возможность. И она у него будет — на чемпионате мира. Теперь нам важно туда отобраться. Через год в Китае у нас может быть очень неплохой состав», — добавил Фридзон.

Ранее форвард сборной Семён Антонов в беседе с Nation News оценил поражение в товарищеском матче с Израилем со счётом 71:93.

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