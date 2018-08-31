«Вытворял сумасшедшие вещи»: чем известен завершивший карьеру чемпион НБА Жинобили

Известный аргентинский баскетболист Ману Жинобили, отпраздновавший в июле 41-й день рождения, объявил об уходе из большого спорта. За свою профессиональную карьеру защитник четыре раза становился чемпионом НБА, побеждал в Евролиге и выигрывал Олимпийские игры. Он вошёл в историю как игрок одного из самых успешных спортивных коллективов всех времён — «Сан-Антонио Спёрс» Грега Поповича. Эксперты отмечают, что Жинобили был совершенно непредсказуем на площадке, его игру никогда нельзя было просчитать.

Список индивидуальных наград Ману Жинобили, объявившего в начале недели о завершении 23-летней профессиональной карьеры, не способен произвести впечатление на рядового болельщика. Отыграв 16 сезонов в НБА, икона аргентинского спорта лишь дважды приглашалась на Матч всех звёзд и включалась только в третью символическую сборную сезона (причём всего два раза за полтора десятилетия).

Защитник никогда не удостаивался звания «Самый ценный игрок заокеанской лиги» и не получал иных наград, открывающих двери в Зал славы — только приз лучшему резервисту регулярного чемпионата — 2007/2008.

Жинобили не обладал исключительными природными данными, как Леброн Джеймс. Он не изменил саму суть игры в баскетбол сериями шальных трёхочковых с самых невероятных позиций, как Стефен Карри. В конце концов, Ману не являлся даже игроком стартовой пятёрки единственного в его карьере клуба НБА — «Сан-Антонио Спёрс», начав две трети из своих 1057 матчей в сильнейшей лиге планеты на скамейке запасных.

Зато в игре аргентинца было нечто такое, что не измеряется цифрами статистики или персональными достижениями, — то, что принято называть баскетбольной магией. «Когда я впервые увидел его на площадке, он вёл себя как шальной кольт на Диком Западе, вытворяя сумасшедшие вещи. Некоторые из них имели смысл, а другие отдавали откровенной глупостью», — рассказывал генеральный менеджер «Спёрс» Ар Си Бьюфорд, впервые обративший внимание на аргентинца на молодёжном чемпионате мира 1997 года.

К пятому десятку Жинобили ничуть не изменился. Вплоть до заключительного поединка в составе «Сан-Антонио» он оставался непредсказуем для всех — собственного тренерского штаба, болельщиков, соперников и даже самого себя, чередуя феноменальные встречи с откровенно провальными. Таким образом защитник делал все свои команды на порядок сильнее: Ману при всём желании невозможно было разобрать, просчитать и полностью нейтрализовать.

Именно поэтому уроженец Байя-Бланки выиграл практически все турниры на уровне клубов и национальных команд — от чемпионата Италии, в котором и зажглась его звезда на стыке тысячелетий, до Олимпиады. В Афинах-2004 аргентинцам удалось нечто невероятное: они оставили без золота сборную США, составленную из игроков НБА. В первый и пока что единственный раз с момента формирования оригинальной «Дрим-тим» перед Играми-1992.

На родине, впрочем, талант Жинобили никогда и никем не оспаривался: ещё до своего дебюта в НБА защитник помог Аргентине завоевать комплект серебряных медалей ЧМ-2002. А вот на уровне НБА его акции не котировались совершенно. Достаточно сказать, что Ману выбрали под предпоследним, 57-м номером довольно слабого драфта НБА 1999 года — того самого, в первом раунде которого менеджмент «Юта Джаз» сделал ставку на практически неизвестного за пределами России тинейджера Андрея Кириленко.

Присмотреть исполнителя калибра Жинобили и предоставить ему время на адаптацию к реалиям заокеанской лиги могла одна-единственная организация. Даже в ранге действующих чемпионов «Спёрс» не интересовали звёздных свободных агентов: тех привлекали либо многомиллионные контракты (а коллектив из Техаса всегда жил по средствам и лишь в исключительных случаях выходил за пределы потолка зарплат), либо неограниченные возможности мегаполисов.

В Сан-Антонио не было ни первого, ни второго. Зато имелись опередивший своё время главный тренер Грег Попович, первым из коллег по цеху обративший пристальное внимание на тактическую составляющую европейского баскетбола, и полностью доверявший ему менеджер Бьюфорд, которому выбор Ману не показался бессмысленной тратой отнюдь не самого ценного, но всё-таки драфт-пика.

Попович с Бьюфордом, не случайно считающиеся одной из лучших связок «тренер — менеджер» в истории НБА, терпеливо ждали, пока Жинобили покорит Старый Свет (в составе «Виртуса» из Болоньи аргентинец стал победителем не только итальянского чемпионата, но и Евролиги), и в дебютном же сезоне доверили защитнику вагон игрового времени. Тогда это расценивалось как серьёзный риск, но Ману не подвёл.

Вместе с центровым Тимом Данканом и плеймейкером Тони Паркером он сформировал первое в XXI веке «большое трио», завоевавшее для «Спёрс» четыре чемпионских титула и доказавшее, что грамотный менеджмент и семейная атмосфера в коллективе могут оказывать куда более серьёзное влияние на результат, нежели любое из материальных благ.

Фундаментом династии «Сан-Антонио», в период с 1999 по 2014 год пять раз выигрывавшего плей-офф НБА, был принцип самопожертвования: каждый её игрок хоть в чём-нибудь, но ущемлял собственные интересы ради побед команды. Жинобили не был исключением. На пике собственной карьеры он по просьбе Поповича принял роль резервиста, осознанно попрощавшись с любыми претензиями на статус суперзвезды. Более того, в одном из матчей «Спёрс» Ману и вовсе получил серьёзную травму паха, которая привела к удалению яичка — но об этом аргентинец всегда вспоминает с юмором.

«Я лишился его в интересах команды. Это сущая правда», — рассказывал счастливый отец троих сыновей осенью 2016-го, не сдерживая смеха. Да, в «Сан-Антонио» Ману не стал новым Майклом Джорданом, игрой которого защитник восхищался в детстве, но вряд ли он об этом жалеет. Карьера Жинобили получилась такой же удивительной, как и его игра в лучшие дни. Взрывной, непредсказуемой и неудержимой.

К сожалению многих любителей баскетбола, с уходом Ману на пенсию официально завершилась золотая эра «Спёрс»: из команды, громившей «Майами Хит» Джеймса летом 2014-го, в Техасе остались лишь тренер Попович да парочка разменявших четвёртый десяток запасных. Но это не значит, что Жинобили бросил некогда поверивший в сумасбродного молодого защитника коллектив на произвол судьбы.

В авторской колонке, опубликованной в аргентинском издании La Nacion, он пообещал оказать организации и лично Поповичу любую посильную помощь. А она «Сан-Антонио», отпустившему Паркера в качестве свободного агента и вынужденно обменявшему звёздного форварда Кавая Леонарда в «Торонто Рэпторс» на не самых выгодных для себя условиях, определённо понадобится.