Двукратный чемпион НБА Уэст объявил о завершении профессиональной карьеры

Известный американский баскетболист Дэвид Уэст принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет.

Об этом спортсмен сообщил через свою страницу в Instagram.

Уэст, выбранный под 18-м номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2003 года, провёл в сильнейшей лиге планеты в общей сложности 15 сезонов, выступая за «Нью-Орлеан Хорнетс», «Индиана Пэйсерс», «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз».

В составе коллектива из Калифорнии форвард становился чемпионом НБА в 2017 и 2018 годах. Кроме того, во время выступлений за «Хорнетс» Уэст дважды приглашался на Матч всех звёзд лиги.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион НБА в составе «Сан-Антонио Спёрс» Ману Жинобили завершил профессиональную карьеру.