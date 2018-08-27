Четырёхкратный чемпион НБА Джинобили завершил карьеру в 41 год

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Аргентинский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Эмануэль Джинобили решил завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 41 года.
Четырёхкратный чемпион НБА Джинобили завершил карьеру в 41 год
  • © Global Look Press

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе клуба из Сан-Антонио, за который Джинобили выступал с 2002 года, спортсмен четыре раза становился чемпионом НБА. В его активе также золотая медаль Олимпиады 2004 года в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион НБА Джинобили может завершить карьеру в этом году.

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