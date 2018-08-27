Четырёхкратный чемпион НБА Джинобили завершил карьеру в 41 год
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Об этом сообщает пресс-служба клуба.
#GraciasManu por todo! pic.twitter.com/8252qgCmvi— San Antonio Spurs (@spurs) 27 августа 2018 г.
В составе клуба из Сан-Антонио, за который Джинобили выступал с 2002 года, спортсмен четыре раза становился чемпионом НБА. В его активе также золотая медаль Олимпиады 2004 года в составе сборной Аргентины.
Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион НБА Джинобили может завершить карьеру в этом году.