Четырёхкратный чемпион НБА Джинобили завершил карьеру в 41 год

Аргентинский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» Эмануэль Джинобили решил завершить профессиональную спортивную карьеру в возрасте 41 года.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В составе клуба из Сан-Антонио, за который Джинобили выступал с 2002 года, спортсмен четыре раза становился чемпионом НБА. В его активе также золотая медаль Олимпиады 2004 года в составе сборной Аргентины.

Ранее сообщалось, что четырёхкратный чемпион НБА Джинобили может завершить карьеру в этом году.