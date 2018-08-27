Баскетболист «Орландо» Мозгов не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира

Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не сможет принять участие в матчах квалификационного турнира чемпионата мира.

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич пресс-службе Российской федерации баскетбола.

«Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора и объяснил ситуацию. Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него никак не получается. Как вы знаете, Мозгову предстоит начинать сезон в новом клубе. К тому же слишком большое количество бытовых дел нужно уладить до начала предсезонной подготовки», — заявил специалист.

Сборная России по баскетболу проведёт тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Первый матч второго этапа квалификационного турнира Кубка мира подопечные Сергея Базаревича проведут 13 сентября с Чехией, а 16 сентября они сыграют с Болгарией.

В нынешнем межсезонье Мозгов был поочерёдно обменян из «Бруклин Нетс» в «Шарлотт Хорнетс», а после — в «Орландо Мэджик».

Ранее баскетболист «Орландо» Мозгов заявил, что не поможет сборной России в матчах квалификации Кубка мира в сентябре.