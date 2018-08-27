Баскетболист «Орландо» Мозгов не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира

Короткая ссылка
Центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Орландо Мэджик» Тимофей Мозгов не сможет принять участие в матчах квалификационного турнира чемпионата мира.
Баскетболист «Орландо» Мозгов не сможет помочь сборной России в матчах квалификации чемпионата мира
  • РИА Новости

Об этом сообщил главный тренер национальной команды Сергей Базаревич пресс-службе Российской федерации баскетбола.

«Тимофей позвонил мне задолго до начала сбора и объяснил ситуацию. Сказал, что очень любит играть за сборную, но в этот раз у него никак не получается. Как вы знаете, Мозгову предстоит начинать сезон в новом клубе. К тому же слишком большое количество бытовых дел нужно уладить до начала предсезонной подготовки», — заявил специалист.

Сборная России по баскетболу проведёт тренировочный сбор в подмосковном Новогорске с 26 августа по 5 сентября. Первый матч второго этапа квалификационного турнира Кубка мира подопечные Сергея Базаревича проведут 13 сентября с Чехией, а 16 сентября они сыграют с Болгарией.

В нынешнем межсезонье Мозгов был поочерёдно обменян из «Бруклин Нетс» в «Шарлотт Хорнетс», а после — в «Орландо Мэджик».

Ранее баскетболист «Орландо» Мозгов заявил, что не поможет сборной России в матчах квалификации Кубка мира в сентябре.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить