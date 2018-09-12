Колобков уверен в участии российских спортсменов в летних Играх 2020 года

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о взаимоотношениях между Олимпийским комитетом России и Международным олимпийским комитетом (МОК) после Игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, где россияне выступали под нейтральным флагом.

«У нас нет проблем с МОК — после ОИ-2018 нас восстановили в правах. Да, мы получили некоторые санкции, но сейчас ОКР является полноправным членом олимпийского движения», — приводит слова Колобкова ТАСС со ссылкой на эфир «Россия 24».

Он также выразил уверенность в том, что россияне в полном праве представят свою страну на дальнейших соревнованиях, в том числе и летней Олимпиаде 2020 года, которая пройдёт в японском Токио.

«У нас нет сомнений в том, что российские спортсмены примут участие в Олимпиаде и могут спокойно готовиться к этим соревнованиям», — заключил Колобков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства и реконструкции спортивных баз на Дальнем Востоке для подготовки российских олимпийцев к летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимним Играм 2022 года в Пекине.