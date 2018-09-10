Путин поручил проработать вопрос по базам на Дальнем Востоке для подготовки спортсменов к ОИ

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос строительства и реконструкции спортивных баз на Дальнем Востоке для подготовки российских олимпийцев к летней Олимпиаде 2020 года в Токио и зимним Играм 2022 года в Пекине.

«Наши олимпийские команды должны успешно подготовиться к этим важнейшим стартам, правительству вместе с регионами нужно проработать вопросы строительства и реконструкции спортивных баз в макрорегионе Дальнего Востока и представить свои предложения», — приводит слова Путина ТАСС.

Летняя Олимпиада 2020 года пройдёт с 24 июля по 9 августа в японском Токио, а зимние Игры 2022 года состоятся с 4 по 20 февраля в китайском Пекине.

Ранее сообщалось, что Минспорт предложил повысить стипендии олимпийским чемпионам.