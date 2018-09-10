Путин поручил проработать вопрос по базам на Дальнем Востоке для подготовки спортсменов к ОИ
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- РИА Новости
«Наши олимпийские команды должны успешно подготовиться к этим важнейшим стартам, правительству вместе с регионами нужно проработать вопросы строительства и реконструкции спортивных баз в макрорегионе Дальнего Востока и представить свои предложения», — приводит слова Путина ТАСС.
Летняя Олимпиада 2020 года пройдёт с 24 июля по 9 августа в японском Токио, а зимние Игры 2022 года состоятся с 4 по 20 февраля в китайском Пекине.
Ранее сообщалось, что Минспорт предложил повысить стипендии олимпийским чемпионам.