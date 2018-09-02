Два очка за победу, переезд «Авангарда» в Балашиху и возросшая конкуренция: как изменилась КХЛ в летнее межсезонье

Матчем между действующим обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и петербургским СКА в Казани стартовал 11-й по счёту регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Зачем руководство турнира ввело новую систему подсчёта очков, почему омский «Авангард» переехал в Балашиху и какие клубы будут фаворитами нового розыгрыша — в материале RT.

Усиление интриги и решение «белорусского вопроса»

В организационном плане КХЛ претерпела летом серьёзные изменения. За 48 часов до начала турнира был введён новый принцип начисления очков.

Отныне система будет полностью соответствовать практике Национальной хоккейной лиги: за любую победу — в основное время, в овертайме или серии буллитов — команда получит два очка. Коллектив, не уступивший сопернику по итогам трёх периодов, как и прежде, будет записывать себе в актив один балл, а потерпевший поражение в основное время — оставаться ни с чем.

Также по теме Попытка увеличить конкуренцию: почему в КХЛ хотят снизить количество очков за победу в матче Начисление двух (вместо нынешних трёх) баллов за победу в матчах КХЛ не только уменьшит разрыв между командами, но и усилит...

По задумке правления КХЛ новая формула должна усилить интригу в борьбе за места в кубковой восьмёрке и избежать повторения наблюдавшейся в прошлых сезонах картины, когда аутсайдеры теряли турнирную мотивацию уже к декабрю. «Это не слепое копирование. Мы посчитали, что переход на двухочковую систему обострит борьбу, добавит азарта», — отметил президент лиги Дмитрий Чернышенко, объяснив столь позднее принятие решения по данному вопросу затянувшимися консультациями со всеми заинтересованными сторонами.

Кроме того, лига одобрила целый ряд существенных изменений в правилах игры в хоккей по трём основным направлениям — борьбе с большим количеством остановок в матчах и регулярными затяжками времени, устранению отчётливо проявившихся в минувшем чемпионате проблем с просмотром видеоповторов спорных эпизодов (по инициативе как арбитров, так и тренеров) и искоренению откровенной грубости на площадке. К каким последствиям приведёт реформа судейства, покажет только время, но на первый взгляд кажется, что матчи должны стать более динамичными, а использование современных технических средств — более осмысленным.

Наконец, аккурат перед началом сезона КХЛ решила «белорусский вопрос», избавив представителей союзного государства от статуса легионеров. Теперь даже действующие игроки национальной сборной Белоруссии могут трудоустроиться в российских клубах без ограничений, и им не придётся менять спортивное гражданство, чтобы не занимать одну из пяти позиций, предусмотренных для иностранных хоккеистов.

Переезд «Авангарда»

Ни с одним из 25 клубов КХЛ (а именно столько осталось после исключения «Югры» и «Лады» по итогам прошлого сезона) за межсезонье не произошло столько событий, как с омскими «ястребами». После вылета в первом раунде предыдущего розыгрыша Кубка Гагарина «Авангард» успел сменить место дислокации: в новом регулярном чемпионате команда будет проводить домашние матчи в подмосковной Балашихе. Всё потому, что построенная в 2007 году «Арена Омск», как выяснилось при проведении плановых ремонтных работ, находится в аварийном состоянии, а других ледовых дворцов, способных принимать поединки КХЛ, в городе больше нет.

Кроме того, у омичей сменился президент: им стал прославленный российский хоккеист Максим Сушинский — и появился именитый иностранный наставник, канадец Боб Хартли, выигрывавший Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» и чемпионат Швейцарии с «Цюрих Лайонс».

При этом работа «Авангарда» по части комплектации состава вышла весьма неоднозначной. Клуб рискнул, заключив соглашение с любимцем сибирской публики Карри Рамо, и подверженный травмам голкипер умудрился «сломаться» уже в ходе предсезонной подготовки. Причём настолько серьёзно, что его появление на льду в официальных матчах сезона-2018/19 находится под вопросом.

По мнению многих экспертов, именно «ястребы» должны стать главным возмутителем спокойствия в новом регулярном чемпионате. Действительно, от нынешнего «Авангарда» можно ожидать чего угодно: от героических побед над другими грандами до громкого провала, результатом которого может стать второе в истории клуба непопадание в плей-офф КХЛ. Тем интереснее будет следить за выступлениями омичей — ведь в их составе достаточно как признанных мастеров с большим опытом выступлений в НХЛ (Давид Деарне, Макс Тальбо, Крис Верстиг), так и перспективных молодых хоккеистов, способных уже в ближайшее время выйти на принципиально новый уровень.

Новые фавориты

Разгромив «Ак Барс» со счётом 6:1 в матче открытия регулярного чемпионата КХЛ, СКА подтвердил, что готов к возвращению на вершину. По окончании крайне непростого сезона-2017/18 в Петербурге отважились на внушительные перестановки в тренерском штабе, расставшись с Олегом Знарком и доверив бразды правления командой амбициозным специалистам новой волны. Илья Воробьёв, уже бравший Кубок Гагарина с магнитогорским «Металлургом», был назначен главным тренером, а его ассистентами стали Алексей Кудашов и Анвар Гатиятулин, имеющие успешный опыт самостоятельной работы в ярославском «Локомотиве» и челябинском «Тракторе» соответственно.

В составе СКА в сравнении с прошлым сезоном произошли лишь точечные изменения. Впрочем, в других команда, оставившая вне заявки на первую игру «регулярки» летних новичков Алексея Бывальцева, Олега Ли и Алексея Кручинина, легионера Давида Рундблада и экс-капитана российской сборной Антона Белова, и не нуждалась. В новом чемпионате внимание общественности будет приковано к некогда выбранному под общим первым номером драфта НХЛ Наилю Якупову, вернувшемуся на родину с целью реанимировать профессиональную карьеру. Но лидеры у армейцев остались прежние: тон командной игре будут задавать Павел Дацюк, Никита Гусев и Патрик Херсли, отметившийся двумя баллами за результативность в первом матче в Казани.

Конкурент в Западной конференции у СКА, по сути, только один — московские армейцы, минувшей весной остановившиеся в шаге от завоевания своего первого Кубка Гагарина. ЦСКА не уступает принципиальному сопернику ни в части глубины состава, ни в плане индивидуального мастерства ведущих игроков.

Впрочем, потенциал столичного коллектива, похоже, несколько ограничивает игровая модель Игоря Никитина, в которой творческим хоккеистам проявить себя гораздо сложнее, нежели трудягам, выполняющим огромный объём черновой работы.

Также по теме «Огромная потеря для турнира»: МОК может исключить хоккей из программы зимних Олимпийских игр В канадских СМИ появилось заявление главы Международной федерации хоккея на льду Рене Фазеля, согласно которому МОК рассматривает...

Прилично усилилось в межсезонье московское «Динамо», подписавшее, в частности, олимпийского чемпиона и двукратного обладателя Кубка Гагарина Вадима Шипачёва. Но бело-голубым пока не до значимых трофеев — им для начала предстоит исправить ошибки прошлого сезона и квалифицироваться в плей-офф.

Куда более открытой, захватывающей и непредсказуемой станет борьба за первенство на Востоке, где за первый номер посева в плей-офф будет сражаться большое число команд. К традиционным фаворитам конференции в лице действующего чемпиона «Ак Барса», «Металлурга», «Авангарда» и «Салавата Юлаева» в межсезонье почти вплотную подобрался «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Уральцы провели яркую трансферную кампанию, пригласив сразу нескольких звёздных иностранцев, а также переманив из «Амура» тренера Андрея Мартемьянова, под руководством которого хабаровчане сенсационно пробились в плей-офф.

Помимо упомянутой выше пятёрки, в Восточной конференции просматриваются ещё несколько потенциальных возмутителей спокойствия: организованный «Нефтехимик» Андрея Назарова, сменившее дивизион и демонстрировавшее неплохой хоккей в предсезонке «Торпедо» и ожившая на экваторе минувшего регулярного чемпионата «Сибирь». А вот «Трактор», удививший многих и добравшийся до полуфинала Кубка Гагарина весной 2018-го, может сделать шаг назад после ухода в СКА Гатиятулина.