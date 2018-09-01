Президент КХЛ заявил, что у белорусских хоккеистов уже нет статуса легионеров в лиге
- РИА Новости
«Закон принят, мы его будем выполнять. Лига международная, но зарегистрирована на территории России и обязана выполнять российские законы. Думаю, что у них уже нет статуса легионеров, закон принят, наш регламент позволяет это моментально сделать», — приводит слова Чернышенко «Чемпионат».
На данный момент российские клубы КХЛ имеют право заявлять не более пяти легионеров, в том числе не более одного вратаря.
Ранее КХЛ объявила о введении новой системы начисления очков в регулярном чемпионате.