Президент КХЛ заявил, что у белорусских хоккеистов уже нет статуса легионеров в лиге

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Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко заявил, что у белорусских хоккеистов, выступающих в лиге, уже нет статуса легионеров.
Президент КХЛ заявил, что у белорусских хоккеистов уже нет статуса легионеров в лиге
  • РИА Новости

«Закон принят, мы его будем выполнять. Лига международная, но зарегистрирована на территории России и обязана выполнять российские законы. Думаю, что у них уже нет статуса легионеров, закон принят, наш регламент позволяет это моментально сделать», — приводит слова Чернышенко «Чемпионат».

На данный момент российские клубы КХЛ имеют право заявлять не более пяти легионеров, в том числе не более одного вратаря.

Ранее КХЛ объявила о введении новой системы начисления очков в регулярном чемпионате.

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