КХЛ объявила о введении новой системы начисления очков в регулярном чемпионате

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) единогласно проголосовал за изменение регламента турнира в части, касающейся начисления очков в регулярном чемпионате.

Как сообщает пресс-служба лиги, начиная с сезона-2018/19 за любую победу команде будет зачисляться два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, а за проигрыш в основное время — ноль очков.

Сезон-2018/19 КХЛ стартует 1 сентября матчем «Ак Барс» — СКА.

Ранее член совета директоров КХЛ и её первый президент Александр Медведев сообщил, что в Объединённых Арабских Эмиратах могут создать клуб для выступления в лиге.