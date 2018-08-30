КХЛ объявила о введении новой системы начисления очков в регулярном чемпионате
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
Как сообщает пресс-служба лиги, начиная с сезона-2018/19 за любую победу команде будет зачисляться два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, а за проигрыш в основное время — ноль очков.
Сезон-2018/19 КХЛ стартует 1 сентября матчем «Ак Барс» — СКА.
Ранее член совета директоров КХЛ и её первый президент Александр Медведев сообщил, что в Объединённых Арабских Эмиратах могут создать клуб для выступления в лиге.