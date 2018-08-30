КХЛ объявила о введении новой системы начисления очков в регулярном чемпионате

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Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) единогласно проголосовал за изменение регламента турнира в части, касающейся начисления очков в регулярном чемпионате.
КХЛ объявила о введении новой системы начисления очков в регулярном чемпионате
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает пресс-служба лиги, начиная с сезона-2018/19 за любую победу команде будет зачисляться два очка, за поражение в овертайме или серии буллитов — одно очко, а за проигрыш в основное время — ноль очков.

Сезон-2018/19 КХЛ стартует 1 сентября матчем «Ак Барс» — СКА.

Ранее член совета директоров КХЛ и её первый президент Александр Медведев сообщил, что в Объединённых Арабских Эмиратах могут создать клуб для выступления в лиге.

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