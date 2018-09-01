СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче сезона-2018/19 КХЛ
- РИА Новости
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.
В составе СКА забили Патрик Херсли, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов.
Действующий обладатель Кубка Гагарина ответил шайбой Альберта Яруллина.
Следующим соперником СКА станет нижегородский «Торпедо», а «Ак Барс» сыграет с минским «Динамо».
Ранее президент КХЛ заявил, что у белорусских хоккеистов уже нет статуса легионеров в лиге.