СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче сезона-2018/19 КХЛ

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Санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
СКА разгромил «Ак Барс» в первом матче сезона-2018/19 КХЛ
  • РИА Новости

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счётом 6:1 в пользу гостей.

В составе СКА забили Патрик Херсли, Никита Гусев, Виктор Тихонов, Илья Каблуков, Николай Прохоркин и Наиль Якупов.

Действующий обладатель Кубка Гагарина ответил шайбой Альберта Яруллина.

Следующим соперником СКА станет нижегородский «Торпедо», а «Ак Барс» сыграет с минским «Динамо».

Ранее президент КХЛ заявил, что у белорусских хоккеистов уже нет статуса легионеров в лиге.

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