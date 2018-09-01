Глава КХЛ сообщил, когда в лиге будет введён финансовый фейр-плей

Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко сообщил, что механизм финансового фейр-плея заработает в лиге в полную силу начиная с сезона-2019/20.

«В полную силу механизм фейр-плея заработает через сезон, когда мы проверим критическую массу клубов. Это полезная для лиги и самих клубов информация, с которой мы будем аккуратно работать», — цитирует Чернышенко РИА Новости.

Он также отметил, что у клубов бывали случаи, когда зарплатные ведомости отличались в восемь-десять раз. По его словам, клубам необходимо будет всё это объяснить.

Ранее санкт-петербургский СКА одержал разгромную победу над казанским «Ак Барсом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.